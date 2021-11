Marvel’s Avengers: Square Enix vom Superhelden-Abenteuer enttäuscht

Seit seinem Release sorgte „Marvel’s Avengers“ nicht unbedingt für positive Schlagzeilen. Insbesondere das Game as a Service-Modell (GaaS) wurde mehrfach kritisiert. Jüngst stand das Actionspiel erneut in der Kritik, nachdem Entwickler Crystal Dynamics zunächst XP-Booster einführte und diese nach heftigem Gegenwind wieder entfernte. Nun sprach Yosuke Matsuda, der Präsident von Square Enix, über den Titel und zeigt sich enttäuscht.

Marvel’s Avengers: Crystal Dynamics das falsche Studio für das Spiel?

Matsuda äußerte sich, wie VGC berichtet, im Rahmen einer Erklärung, die Teils des Jahresberichts des Unternehmens war, gegenüber den Aktionären und betonte, Square Enix müsse aus der „enttäuschenden“ Performance des Superhelden-Abenteuers lernen. Vor allem betonte er, wie wichtig es sei, für die Entwicklung eines Titels Studios auszuwählen, die ihren Fähigkeiten und Stärken besonders entsprechen würden.

„Marvel’s Avengers“ sei für den Konzern „ein ehrgeiziger Titel“ gewesen, was unter anderem an der Entscheidung gelegen habe, hierbei auf das GaaS-Modell zu setzen. Zudem betont Matsuda, in der letzten Phase der Entwicklung habe es „unerwartete Schwierigkeiten“ gegeben, die überwunden werden mussten, unter anderem die Notwendigkeit, aufgrund der Pandemie auf Home Office umzustellen. Diese Herausforderungen seien zwar gemeistert worden, allerdings war das Actionspiel „leider nicht so erfolgreich, wie wir es uns gewünscht hätten.“

Weiterhin unterstreicht Matsuda, Square Enix wolle auch in Zukunft auf das Games as a Service-Modell setzen, ergänzte jedoch umgehend, „die Notwendigkeit, Spieldesigns auszuwählen, die mit den einzigartigen Eigenschaften und Vorlieben unserer Studios und Entwicklungsteams übereinstimmen.“ Dennoch sei auch „Marvel’s Avengers“ eine lehrreiche Erfahrung gewesen, denn der Titel habe diesbezüglich diverse Probleme aufgezeigt.

Zum Thema: Marvel’s Avengers: Square Enix macht über 52 Millionen Euro Verlust

Der Square Enix-Präsident sei sicher, dass GaaS-Modell werde in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen, obgleich das Ergebnis des Superhelden-Spiels „enttäuschend“ gewesen sei. Matsuda bekräftigt, Spiele würden „immer stärker serviceorientiert“ werden und das Unternehmen sei bestrebt, „diesen Trend in unser Spieldesign einzubeziehen“. Wie genau dies hingegen geschehen werde, sei indes „eine Schlüsselfrage“, die noch beantwortet werden müsse.

„Marvel’s Avengers“ erschien am 4. September 2020 für PlayStation 4, Xbox One, den PC und Google Stadia. Versionen für PlayStation 5 und Xbox Series X|S folgten am 18. März 2021.

