Marvel’s Midnight Suns: Release des Strategie-Titels verschoben

Vor wenigen Monaten kündigten 2K Games und die Entwickler von Firaxis Games mit „Marvel’s Midnight Suns“ einen Strategie-Titel im Marvel-Universum an.

Wie es im Rahmen der offiziellen Ankündigung hieß, sollte „Marvel’s Midnight Suns“ ursprünglich im März 2022 veröffentlicht werden. Dazu wird es allerdings nicht mehr kommen. Stattdessen räumten die Macher von Firaxis in einer aktuellen Stellungnahme ein, dass der Strategie-Titel noch etwas mehr Zeit benötigt. Als neuer Releasezeitraum für „Marvel’s Midnight Suns“ wurde die zweite Hälfte des Kalenderjahres 2022 ausgerufen.

„Wir wissen, dass sich viele Fans darauf gefreut haben, das Spiel ursprünglich im nächsten Frühjahr zu spielen, und diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen“, kommentierten Creative Director Jake Solomon und Senior-Franchise-Produzent Garth DeAngelis die Verschiebung von „Marvel’s Midnight Suns“. „Wir haben uns entschieden, unseren Launch zu verschieben, da wir mehr Zeit für das bestmögliche Spiel benötigen.“

Weiter heißt es: „Wir glauben an unsere kreative Vision für Marvel’s Midnight Suns und möchten dieser gerecht werden, indem wir ein unvergessliches Abenteuer in der übernatürlichen Welt von Marvel liefern. Diese zusätzlichen Monate werden genutzt, um mehr Story, Filmsequenzen und allgemeinen Feinschliff hinzuzufügen und sie werden uns dabei helfen, unsere Vision Wirklichkeit werden zu lassen.“

„Marvel’s Midnight Suns“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S in Entwicklung.

We have an important development update to share with our fans pic.twitter.com/ycNDCVtbwD

— Marvel’s Midnight Suns (@midnightsuns) November 3, 2021