Morbius: Marvel-Antiheld zeigt sich im neuen Trailer

Mit "Morbius" startet bereits in nicht einmal drei Monaten ein neuer Marvel-Film in unseren Kinos. Neue Einblicke in das Abenteuer des gleichnamigen Antihelden gewährt euch ein frischer Trailer.

"Morbius" startet am 27. Januar 2022 in den deutschen Kinos.

Sony Pictures baut sein eigenes Marvel-Universum fleißig weiter aus. Seit zwei Wochen läuft „Venom: Let There Be Carnage“ in unseren Kinos, während „Spider-Man: No Way Home“ bereits seinen Schatten vorauswirft. Doch danach ist natürlich nicht Schluss, denn der lebende Vampir „Morbius“ bringt sich schon in Position und zeigt sich in einem neuen Trailer zu seinem kommenden Kinofilm. Das Video könnt ihr euch wie immer weiter unten ansehen.

Morbius: Neuer Marvel-Antiheld sucht nach einer Heilung

Im Mittelpunkt der Geschichte steht Dr. Michael Morbius (Oscar-Preisträger Jared Leto), ein weltweit anerkannter Wissenschaftler, der an einer seltenen Blutkrankheit leidet. Auf der Suche nach einer Heilung, die ihm und weiteren Menschen helfen soll, scheint er zunächst einen beispiellosen Durchbruch erreicht zu haben. Allerdings entfesselt die vermeintliche Heilung auch einen dunklen Abgrund in ihm, der alles verzehren könnte.

„Morbius“ ist nach den zwei „Venom“-Filmen der neueste Ableger des sogenannten Sony’s Spider-Man Universe. Allerdings ist ausgehend vom neuesten Trailer nicht ganz ersichtlich, in welchem filmischen Universum der namensgebende Hauptcharakter nun tatsächlich beheimatet ist.

Adrian Toomes‘ (Michael Keaton) Auftritt deutet auf eine Verbindung zum Marvel Cinematic Universe („Iron Man“, „Guardians of the Galaxy“) hin, während das Logo der Daily Bugle-Zeitung auf Sam Raimis „Spider-Man“-Trilogie verweist. Das Logo des Oscorp-Konzerns, das im Video kurz zu sehen ist, erinnert derweil frappierend an jenes aus den „The Amazing Spider-Man“-Filmen. Eventuell könnte „Spider-Man: No Way Home“ für etwas Klarheit sorgen, in dem Peter Parker mit Doctor Strange das Marvel-Multiversum erkunden wird.

„Morbius“ wurde in den letzten Monaten mehrfach verschoben und soll nun am 27. Januar 2022 in den deutschen Kinos starten.

