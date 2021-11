Assassin’s Creed Valhalla: Roadmap veranschaulicht die Inhalte der nächsten Wochen

In den letzten Wochen des aktuellen Jahres erhält "Assassin's Creed Valhalla" weitere Inhalte und Updates. Auch ein zeitlich limitiertes Event geht in Kürze an den Start.

Über Twitter hat Ubisoft heute eine Roadmap veröffentlicht. Darauf zu sehen sind die kommenden Inhalte, mit denen die Spieler in den nächsten acht Wochen rechnen können.

Nächstes Update und Gratis-Aktivität am Dienstag

Schon in vier Tagen erscheint ein das Titel-Update 1.4.0, das einige Verbesserungen und Fehlerbehebungen mit sich bringen wird. Ein weiteres Titel-Update wird im Laufe des Dezembers ausgespielt.

Zeitgleich mit dem ersten Update, also am 9. November, erscheint eine kostenlose Spiel-Aktivität „Tombs of the Fallen“. Erst in dieser Woche sind Trophäen aufgetaucht, die auf diesen Bonus- Inhalt hingedeutet haben.

Außerdem wird ein Gratis-Event durchgeführt, das den Namen „Oskoreia Festival“ trägt. Zwischen dem 11. November und dem 2. Dezember könnt ihr an dieser Veranstaltung teilnehmen.

Zuletzt wurde die Discovery Tour ausgetragen. Statt actiongeladenen Inhalten standen hier historische Ereignisse im Mittelpunkt. Dabei konnten verschiedene Boni-Inhalte eingesackt werden.

Bisher hat „Assassin’s Creed Valhalla“ zwei Erweiterungen erhalten: „Zorn der Druiden“ und „Belagerung von Paris“. Das nächste DLC heißt laut unbestätigten Informationen „Dawn of Ragnarok“ und soll demnach den Untergang der nordischen Götter behandeln. Darüber hinaus werden weitere Inhalte veröffentlicht. Der Chief Financial Officer von Ubisoft teilte im Sommer mit, dass euch „spannende und überraschende Ankündigungen“ erwartet.

Wie die Zukunft der Reihe aussieht, erfahrt ihr hier:

„Assassin’s Creed Valhalla“ wurde am 10. November 2020 für PlayStation, Xbox, Google Stadia, Amazon Luna und PC veröffentlicht.

