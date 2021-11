Battlefield 2042: EA spricht von einem „überwältigend positiven Feedback“ auf die Beta

Genau wie es bereits bei den Vorgängern der Fall war, boten die Entwickler von DICE den Spielern auch bei „Battlefield 2042“ die Möglichkeit, den Shooter vor dem offiziellen Release im Rahmen einer Beta anzuspielen.

Wie Electronic Arts kurz nach dem Ende der Beta bekannt gab, wurde die Beta von „Battlefield 2042“ von 7,7 Millionen Nutzern gespielt. Und auch wenn die eine oder andere Design-Entscheidung von DICE für Diskussionen sorgte, fiel das Feedback der Community auf die „Battlefield 2042“-Beta insgesamt sehr positiv aus. Darauf wies Electronic Arts‘ CEO Andrew Wilson in einem aktuellen Statement hin und versprach, dass die Verbesserungsvorschläge der Spieler definitiv berücksichtigt werden.

Verantwortliche sind von Battlefield 2042 überzeugt

„Ich denke also, dass das Feedback zur Beta insgesamt überwältigend positiv war. Es gab einige Diskussionen über bestimmte Elemente der Beta, was nicht ungewöhnlich ist. Und wir werden in der Lage sein, dieses Feedback rund um diese Elemente – diese konstruktiven Elemente – aufzunehmen und im Spiel umzusetzen“, führte Wilson aus.

„Und ich denke, wir haben der Community verdeutlicht, dass es sich um einen früheren Build des Spiels handelte, den wir für die Beta verwendet haben, während das Team weiter arbeitet und den endgültigen Build für das Spiel abstimmt und aufpoliert. Daher fühlen wir uns richtig wohl. Ich denke, wenn man an die Early-Access-Zahlen und die ansprechenden Zahlen insgesamt denkt, sollte man das als enorme Nachfrage verstehen.“

„Battlefield 2042“ erscheint am 19. November 2021 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S. Wer die Gold- oder Ultimate-Edition erwirbt, kann am 12. November 2021 und somit bereits in der kommenden Woche loslegen.

Quelle: Gamingbolt

