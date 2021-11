Call of Duty Vanguard: Erste Testwertungen in der Übersicht

Ab heute kann man sich mit "Call of Duty: Vanguard" in weitere Schlachten stürzen. Einmal mehr schickt euch Sledgehammer Games in den Zweiten Weltkrieg. Doch konnte der Shooter auch die Kritiker überzeugen?

Am heutigen Freitag erscheint mit „Call of Duty: Vanguard“ der neueste First-Person-Shooter aus dem Hause Activision für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC (via BattleNet). Da stellt sich die alljährliche Frage: Wie gut ist das neueste „Call of Duty“ dieses Mal geworden? Die ersten internationalen Kritiker haben ihre Meinung bereits in entsprechenden Testberichten kundgetan.

Kein Hit, aber auch kein Reinfall

Die ersten Wertungen fallen recht durchwachsen aus und bringen einen aktuellen Schnitt von 81 Punkten aufs Brett. Unter anderem heben die Kollegen von GameSpot die zerstörbaren Umgebungen im Multiplayer, die Anpassungen der Matcharten, die übertriebenen Charaktere und Superbösewichte in der Kampagne, das Waffengefühl sowie die Gunsmith-Anpassungen und die Änderungen am Zombies-Modus positiv hervor.

Allerdings stehen auch einige Punkte auf der Negativseite zu Buche. Unter anderem wird bemängelt, dass die Charaktere nicht wirklich hervorstechen und in der Kampagne auch kaum zum Tragen kommen. Zudem sei der Fokus auf einzigartige Charaktere nicht gut mit der klassischen „Call of Duty“-Formel kombinierbar. Darüber hinaus soll die Qualität der Kampagnenmissionen auch sehr schwankend ausfallen, während im Zombies-Modus die storygetriebenen Puzzle-Elemente fehlen.

Für konkretere Eindrücke solltet ihr euch die folgenden Kritiken genauer anschauen, die wir euch in einer Übersicht zusammengesammelt haben:

Mehr zum Thema: Call of Duty Vanguard – Launch erfolgt morgen – Preload, Editions und Nazi-Symbolik

Weitere Nachrichten zu „Call of Duty: Vanguard“ kann man bei Interesse in unserer Themenübersicht entdecken. Außerdem werden auch „Warzone“-Spieler im kommenden Monat auf ihre Kosten kommen, wenn mit „Caldera“ eine komplett neue Karte in den Battle Royale-Shooter kommt. „Caldera“ wird komplett im Pazifikkrieg angesiedelt sein und auch die verschiedensten Waffen aus „Call of Duty: Vanguard“ nutzen. Neue Spielmodi und weitere Anpassungen werden ebenfalls an Bord sein.

