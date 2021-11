Rune Factory 4 Special: Der Erscheinungstermin des Rollenspiels steht fest

Das Rollenspiel "Rune Factory 4 Special" hat endlich auch einen Erscheinungstermin für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC erhalten. Interessierte Spieler müssen nur noch knapp einen Monat auf die Veröffentlichung warten.

Eine bunte Riege an interessanten Charakteren werden in "Rune Factory 4 Special" eure Bekanntschaft machen wollen.

Die Verantwortlichen von XSEED Games und Marvelous Europe haben einen offiziellen Erscheinungstermin für die PlayStation 4-, Xbox One- und PC-Versionen des Rollenspiels „Rune Factory 4 Special“ bekanntgegeben. Der einstige Nintendo 3DS-Titel, der bereits im Februar 2020 für die Nintendo Switch erneut veröffentlicht wurde, wird am 7. Dezember 2021 auch auf den Sony- und Microsoft-Plattformen erhältlich sein. Der Preis wird bei 29,99 Euro liegen.

Kümmert euch um alle Belange eurer Stadt

In „Rune Factory 4 Special“ übernehmen die Spieler die Rolle eines männlichen oder weiblichen Protagonisten, der von einem Luftschiff stürzt und in der Stadt Selphia landet. Durch ein Missverständnis wird man zum lokalen Herrscher ernannt und muss die Stadt beschützen sowie die Leben ihrer Bewohner verbessern. Dafür wird man Befehle geben, Getreide anbauen und den Bewohnern gelegentlich unter die Arme greifen.

Mehr zum Thema: Rune Factory 4 Special – Erscheint im Herbst auch für die PlayStation 4

Des Weiteren wird man sich immer wieder einmal in die Dungeons begeben, um Schätze zu finden. Um nicht unausgerüstet in die von Feinden beheimateten Dungeons zu gehen, kann man sich auch eine Vielzahl an Waffen herstellen sowie Zauber lernen, die einem im Kampf helfen sollten. Außerdem können einen Gefährten oder freundlich gesinnte Monster auf der eigenen Reise begleiten.

Um noch einmal einen Eindruck von „Rune Factory 4 Special“ zu erhalten, kann man sich bei Interesse den neuesten Trailer anschauen.

Quelle: Gematsu

