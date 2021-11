Star Ocean The Divine Force: Video zeigt die malerischen Ungebungen

Star Ocean The Divine Force:

Zu "Star Ocean: The Divine Force" wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der euch mit den Umgebungen des Titels vertraut macht. Erscheinen wird er im kommenden Jahr für Konsolen und PC.

"Star Ocean The Divine Force" bietet einige recht ansehnliche Umgebungen.

Square Enix hat zu „Star Ocean: The Divine Force“ einen neuen Trailer veröffentlicht. Das Video zeigt einige der Umgebungen und Gebiete des Titels, die als Kulisse für euer Abenteuer dienen.

Superschnelle Action-Kämpfe und reichlich Erkundung

Das von tri-Ace Inc. entwickelte „Star Ocean: The Divine Force“ entführt die Spieler in eine Sci-Fi-Fantasy-Welt, die laut Hersteller mit rasanten Action-Kämpfen, reichhaltiger Erkundung und einer originellen Geschichte gefüllt ist.

Features laut Hersteller:

Superschnelle Action-Kämpfe.

Keine zufälligen Begegnungen – die Spieler treten nahtlos in Kämpfe mit Feinden ein, die die Welt bevölkern.

Die Spieler können in der Luft schweben, sich auf Feinde stürzen und durch Gebiete fliegen.

Reichhaltigere Erkundung – erklimmt hohe Berge, besucht dunkle, weite Täler und erforscht die Schlösser und Städte in der Welt.

Das Spiel verfügt über zwei Protagonisten, die unterschiedliche Story-Perspektiven und Gameplay-Erfahrungen bieten: Raymond, der Kapitän des Welthandelsschiffs Ydas, und Laeticia, die Prinzessin und Ritterin eines Königreichs auf einem unterentwickelten Planeten. Fate bringt Raymond, Laeticia und verschiedene andere verbündete Charaktere zusammen, die alle vom Künstler Akiman („Star Ocean: Integrity and Faithlessness“, „Street Fighter“-Serie) entworfen wurden.

Related Posts

„Star Ocean: The Divine Force“ soll 2022 für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One und PC über Steam erscheinen. Mehr zum Spiel erfahrt ihr in unserer noch recht rudimentär gefüllten Themen-Übersicht zum Spiel. Nachfolgend der Trailer mit den Umgebungen:

Weitere Meldungen zu Star Ocean: The Divine Force.