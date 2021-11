The Last of Us TV-Serie: Jackson-Drehort beeindruckt auf Bildern

The Last of Us TV-Serie:

Auf neuen Bildern zur TV-Serie von "The Last of Us" rückt einer der Schauplätze der Postapokalypse in den Fokus. Und die Ähnlichkeiten sind erstaunlich.

Nach wie vor laufen die Dreharbeiten zu einer vielversprechenden TV-Serie, die auf Naughty Dogs „The Last of Us“ basiert. Und regelmäßig erreichen uns Bilder vom Set. Nachdem in den vergangenen Wochen meist die beteiligten Schauspieler in das Interesse rückten, kann auf neuen Impressionen ebenfalls einer der gewählten Schauplätze beeindrucken.

Die Dreharbeiten finden aktuell im kanadischen Canmore statt, das an einigen Stellen recht überzeugend wie das post-apokalyptische Jackson wirkt. Den ganzen November hinweg soll „The Last of Us“ in dieser Stadt an mehreren Orten gedreht werden. Und wie ähnlich sich der in der TV-Serie gezeigte Schauplatz und die Spielvorlage sind, verdeutlicht der folgende Tweet:

“Canmore is about to look a lot more like a post-apocalyptic Jackson, Wyoming! HBO’s #TheLastofUs is coming to town and will be shooting at various locations within the downtown core throughout November.” (1/2) 📸 explorecanmore / naughty dog game pic.twitter.com/MoQvqyQY7O — The Last of Us on HBO – Status (@HBOsTheLastofUs) November 2, 2021

Auch an anderen Stellen ähneln sich die TV-Serie und das Videospiel „The Last of Us“ erheblich, wie einer der folgenden Tweets verdeutlicht. Zudem werden verschiedene Teile des Drehorts explizit an die Vorlage angepasst. Zelte, Aufenthaltsbereiche und Ausrüstung wurden in der Stadt aufgebaut. Und ästhetische Veränderungen sollten in den kommenden Tagen stattfinden, heißt es auf dem Twitter-Kanal The Last of Us on HBO – Status.

The Last of Us QZ

TV series vs Game 📸 @adanacYYC X 🎨 Maciej Kuciara / Naughty Dog#thelastofus #yyc pic.twitter.com/PJGarI7Vf0 — The Last of Us on HBO – Status (@HBOsTheLastofUs) November 4, 2021

Canmore is already preparing to transform into Jackson. Tents, staging areas and equipment began to appear in the town. Aesthetic changes should happen in the coming days.

(3/3)@robechlin pic.twitter.com/Ddhf5sh1hN — The Last of Us on HBO – Status (@HBOsTheLastofUs) November 4, 2021

🔥 Welcome to the apocalypse of #TheLastofUs in Calgary, AB. @adanacYYC pic.twitter.com/oAqtGSOSEt — The Last of Us on HBO – Status (@HBOsTheLastofUs) November 3, 2021

Die Dreharbeiten zu „The Last of Us“ laufen seit einigen Monaten und der Start der Serie soll im kommenden Jahr erfolgen. Sollten sich die Gerüchte bewahrheiten, dann wurde ein Budget für ein achtstaffeliges Format freigeschaufelt.

Produziert wird die TV-Serie in Zusammenarbeit mit PlayStation Productions – einem Unternehmen, das von Sony Interactive Entertainment mit dem Ziel gegründet wurde, die wichtigsten Spielemarken des Unternehmens in Filme und Serien einfließen zu lassen. Mehr zu „The Last of Us“, darunter zahlreiche Bilder vom Drehort, ist in der verlinkten Themen-Übersicht zusammengefasst.

