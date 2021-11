Elden Ring: Charakterklassen des Netzwerktests vorgestellt

"Elden Ring" wird in Kürze einem Netzwerktest unterzogen. Kurz vor dem Start wurden von From Software die enthaltenen Charakterklassen vorgestellt.

In Kürze findet ein Netzwerktest zu „Elden Ring“ statt, an dem Spieler teilnehmen können, die sich rechtzeitig registriert haben und ausgewählt wurden. Und im Zuge der Anspielphase können die Teilnehmer fünf Charakterklassen nutzen. Sie wurden von From Software auf dem offiziellen Twitter-Kanal vorgestellt.

Die fünf Optionen sind Krieger, verzauberter Ritter, Prophet, Champion und blutiger Wolf, die jeweils in zwei Körpertypen verfügbar sind. Nachfolgend die Besonderheiten der einzelnen Charaktere:

Charakterklassen des Netzwerktests:

Warrior: Bewaffnet zwei Krummsäbeln oder Schwert

Enchanted Knight: Rüstung und Zauberstab

Prophet: Simple Robe, ein Wagenrad um den Hals und einen Holzknüppel

Champion: Leicht bekleidet mit Ähnlichkeit zu Barbaren

Bloody Wolf: Dicke Rüstung sowie Schwert und Schild

In seven days, these five brave Tarnished will cross the Sea of Fog.#ELDENRING pic.twitter.com/t7SNykhr3E — ELDEN RING (@ELDENRING) November 5, 2021

Im Begleittext zur Vorstellung der Klassen heißt es: „In sieben Tagen werden diese fünf tapferen Trübsinnigen das Meer des Nebels überqueren.“ Ganz so lange müsst ihr auf den Netzwerktest allerdings nicht mehr warten, denn dieser läuft bereits in dieser Woche.

Netzwerktest ab 12. November

Der Netzwerktest findet vom 12. bis zum 15. November 2021 statt und soll dazu genutzt werden, um mögliche Fehler und Probleme aufzuspüren, sodass der finale Launch des From Software-Titels möglichst reibungslos verläuft.

Als aktueller Releasetermin gilt der 25. Februar 2022. An diesem Tag soll „Elden Ring“ für PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen. Im Laufe der vergangenen Woche wurde bekannt, dass ihr auf PS5 und Xbox Series X/S zwischen Performance- und Grafik-Modus wählen könnt, abhängig davon, ob ihr eine hohe Auflösung oder eine möglichst hohe Framerate favorisiert. Unsere Themen-Übersicht zu „Elden Ring“ liefert weitere Details. Unsere Vorschau ist bereits in Arbeit.

