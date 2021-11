Hogwarts Legacy: Erscheint das Fantasy-Abenteuer nach April 2022?

Um das kommende Action-RPG "Hogwarts Legacy" ist es in den letzten Monaten ziemlich still geworden. Nun sieht es jedoch so aus, als habe Warner Bros. den Veröffentlichungszeitraum zumindest etwas eingegrenzt.

Zuletzt wurde es ruhig um „Hogwarts Legacy“, nachdem der Titel bereits Anfang des Jahres auf 2022 verschoben worden war. Neue Details sind zwar noch immer rar gesät, doch nun scheint es einen neuen Hinweis auf einen möglichen Release-Zeitraum des Action-Rollenspiels zu geben, wie unter anderem GamingBolt berichtet.

Hogwarts Legacy: Warner Bros. grenzt Release-Zeitraum ein

Kürzlich hatte das Toy Magazine die Gelegenheit, mit Rachel Wakley, General Manager von Warner Bros., zu sprechen und dabei ging es unter anderem darum, was das kommende Jahr für das „Wizarding World“-Franchise bereithalten werde. Hierauf entgegnete Wakley, Fans der IP dürften sich auf zwei neue magische Abenteuer freuen.

„Das erste ist der Kinostart von Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse“, der nun am 8. April im Vereinigten Königreich in die Kinos kommen soll.“ Hierzulande wird der dritte Ableger der Fantasy-Filmreihe voraussichtlich am 7. April 2022 in den Lichtspielhäusern starten. Der zweite Titel ist das Videospiel „Hogwarts Legacy“, das, ausgehend von Wakleys Wortwahl, erst nach dem Kinofilm veröffentlicht werden könnte.

Wakley bezeichnete die Reaktionen auf den Trailer zum Videospiel als „erstaunlich, und es sieht so aus, als würde es ein großer Erfolg werden.“ Anschließend fügt sie hinzu, das Unternehmen wisse um die Bedeutung des Videospiel-Marktes, weshalb es für die Verantwortlichen wichtig sei, daran zu partizipieren.

„Nach dem, was wir gesehen haben, wird sich das Warten auf die Markteinführung lohnen und den Fans eine einzigartige Möglichkeit bieten, mit der Serie zu interagieren“, führt Wakley abschließend aus. „Hogwarts Legacy“ hat gegenwärtig zwar noch keinen festen Veröffentlichungstermin, doch es sieht so aus, als würde der Titel erst nach April 2022 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und den PC im Handel erscheinen.

