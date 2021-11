Borderlands 2: Tiny Tinas Sturm auf die Drachenfestung als Standalone-Version veröffentlicht

2K Games und Gearbox haben die eigenständige Veröffentlichung des ehemaligen "Borderlands 2"-DLCs "Tiny Tina's Assault on Dragon Keep" - bzw. hierzulande "Tiny Tinas Sturm auf die Drachenfestung" - angekündigt.

2K und Gearbox Software haben „Tiny Tinas Sturm auf die Drachenfestung“ neu veröffentlicht. Damit kann die „Borderlands 2“-Quest aus dem Jahr 2013 ab sofort als Standalone-Titel auf PS4, Xbox One und PC gespielt werden. Die PS5 und Xbox Series X/S werden über die Abwärtskompatibilität unterstützt. Der Preis liegt bei 9,99 Euro.

Burgen, Verliese und magische Wälder

Mit „Tiny Tinas Sturm auf die Drachenfestung“ übernimmt die Protagonistin in einem „Bunkers and Badasses“-Spiel die Rolle des Bunker Masters und lässt euch eine Welt betreten, die Tiny Tinas Fantasie entsprungen ist. Im Spielverlauf erlebt ihr eine Quest der Rache und Wiedergutmachung und sollt zugleich in „dynamische und fantastische Umgebungen voller Burgen, Verliese und magischer Wälder“ eintauchen. Dabei erwarten euch laut Hersteller neue Beute und kosmetische Inhalte.

„Ich freue mich riesig, dass Tiny Tinas ursprüngliches Abenteuer nun einer neuen Generation von Spielern zur Verfügung steht und dass auch langjährige Fans an den Ort zurückkehren können, an dem die Geschichte ihren Anfang nahm, um ein weiteres Mal die Magie zu erleben, die Wonderlands inspirierte“, so Randy Pitchford, Executive Producer.

Auch „Tiny Tina’s Wonderlands“ befindet sich in der Pipeline: Es ist ein neues Spiel von 2K und Gearbox Software und wird am 25. März 2022 für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S und PC auf den Markt gebracht. Vorbestellungen sind unter anderem bei Amazon möglich.

In den Mittelpunkt des zuletzt genannten Spiels rückt die kleine Tiny Tina, die euch genau wie im „Borderlands 2“-DLC in eine Fantasy-Welt verfrachten und euch dort mit zahlreichen Quests und Widersachern konfrontieren wird. Mehr zu ihrem kommenden Abenteuer halten wir in der Übersicht zu „Tiny Tina’s Wonderlands“ für euch bereit.

