GTA 4: Remaster soll vor GTA 6 erscheinen – Gerücht

Während viele Spieler ungeduldig auf „GTA 6“ warten, scheinen Rockstar Games und Take Two ganz andere Pläne zu haben. Zunächst sollen die älteren Spiele der Reihe aufgewärmt und für ein neues Publikum zugänglich gemacht werden.

GTA 4 Remaster soll 2023 erscheinen

In wenigen Tagen erscheint die. Underobert das erstmals 2013 veröffentlichte „GTA 5“ in einer aktualisierten Version die New-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X/S. Was fehlt, ist eine Remaster-Version von „GTA 4“. Doch auch an dieser Front tut sich etwas.

Der auf Twitter aktive Leaker RalphsValve möchte erfahren haben, dass Rockstar Games und Take Two Pläne haben, den Open-World-Titel „GTA 4“ im Jahr 2023 in einer neu aufgelegten und an die heutige Technik angepassten Version auf den Markt zu bringen. Die Entwicklung soll für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X und PC erfolgen.

Laut RalphsValve konzentriert sich das Remaster von „GTA 4“ auf die Kampagne des Titels. Auf den Multiplayer-Part müssen die Spieler verzichten, wie es schon bei der Trilogy der Fall ist. Auch bei der neu veröffentlichten Steam-Version von „GTA 4“ wurde im vergangenen Jahr der Multiplayer-Part geopfert, was ein Resultat des kommerziell sehr erfolgreichen „GTA 5 Online“ sein dürfte.

Woher RalphsValve die Informationen zum „GTA 4 Remaster“ haben möchte, ist nicht bekannt. Doch schon vor ein paar Tagen kursierten auf 4chan Gerüchte über eine Neuauflage von „GTA 4“, zusammen mit Spekulationen über ein Remaster von „Red Dead Redemption“. Da auf dieser Plattform oft unzuverlässige Informationen veröffentlicht werden, fanden die Gerüchte weniger Beachtung.

Möglich ist es, dass die Angaben von RalphsValve auf den 4chan-Gerüchten basieren. Ein Statement von Rockstar Ganes solltet ihr nicht erwarten.

Wie steht es um GTA 6?

Sollte „GTA 4“ im Jahr 2023 tatsächlich als Remaster-Version in den Handel kommen, ist davon auszugehen, dass „GTA 6“ bis mindestens 2024 auf sich warten lässt. Vermutet werden kann durchaus, dass Rockstar Games und Take Two nicht zwei Veröffentlichungen dieser Größenordnung für ein Jahr planen. Und für „GTA 6“ war das Zeitfenster 2024/2025 erst kürzlich im Gespräch.

Einen Einfluss auf die Zeitplanung dürfte auch der anhaltende Erfolg von „GTA 5“ und dessen Online-Part „GTA Online“ haben, die aufgrund der sprudelnden Einnahmen kein baldiges Sequel notwendig machen – zumal die Installationsbasis der PS5 und Xbox Series X/S weiterhin überschaubar ist. Mehr zu „GTA 6“ erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

