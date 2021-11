Marvel’s Guardians of the Galaxy: Neues Update in Arbeit – Liste der bekannten Fehler veröffentlicht

Marvel's Guardians of the Galaxy:

Aktuell arbeiten die Entwickler von Eidos Montreal an einem neuen Update zum Action-Titel "Marvel's Guardians of the Galaxy". Mit diesem möchte das Studio diverse störende Bugs aus der Welt schaffen, über die die Community in den vergangenen Tagen klagte.

"Marvel's Guardians of the Galaxy" ist ab sofort erhältlich.

Ende des vergangenen Monats veröffentlichten Square Enix und die Entwickler von Eidos Montreal den Action-Titel „Marvel’s Guardians of the Galaxy“ für die Konsolen und den PC.

Wie sich in den Tagen nach dem offiziellen Release abzeichnete, hat „Marvel’s Guardians of the Galaxy“ mit diversen Fehlern zu kämpfen, die dem Spielspaß mitunter einen Strich durch die Rechnung machen können. Wie die Macher von Eidos Montreal bekannt gaben, arbeitet das Studio aktuell an einem umfangreichen Update, mit dem diverse Bugs behoben werden sollen, die in den vergangenen Tagen von der Community gemeldet wurden. Einen konkreten Termin bekam der besagte Patch bisher nicht spendiert.

Diese Fehler sind bekannt

Allerdings stellte Eidos Montreal eine Liste der bekannten Fehler zur Verfügung, was andeuten könnte, dass diese mit dem nächsten Patch in Angriff genommen werden. Angesprochen wird unter anderem der Bug, der dazu führen kann, dass von den Spielern vorgenommene Anpassungen am Schwierigkeitsgrad ohne erkennbaren Grund rückgängig gemacht werden. Auch der Fehler, der im ersten Kapitel verhindert, dass Gegenstände mit dem Visor gescannt werden können, wird demnach in Angriff genommen.

Zum Thema: Marvel’s Guardians of the Galaxy: Beste Erfahrung auf der PS5 im Qualitäts-Modus

Selbiges gilt für eine Zwischensequenz des vierten Kapitels, die mitunter nicht wie vorgesehen ausgelöst wird. Weitere bekannte Fehler, mit denen „Marvel’s Guardians of the Galaxy“-Spieler aktuell zu kämpfen haben und die behoben werden sollen, listeten die Entwickler von Eidos Montreal auf Reddit auf.

„Marvel’s Guardians of the Galaxy“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und in Form einer Cloud-Version auch für Switch erhältlich.

