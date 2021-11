PS5: FIFA 22 und DualSense als Bundle zum Schnäppchenpreis

Der Wunsch, unter dem Weihnachtsbaum eine PS5 zu entdecken, wird bei vielen Interessenten in diesem Jahr unerfüllt bleiben. Trotz der Lieferungen über den Luftweg kann Sony die enorme Nachfrage auch ein Jahr nach der Veröffentlichung der New-Gen-Konsole nicht erfüllen.

Anders sieht es beim Zubehör aus. So ist der DualSense-Controller offenbar in großen Mengen verfügbar, was im Laufe des Jahres bereits für den einen oder anderen Preisnachlass sorgte. Ein weiteres Sparpaket dieser Art ging in Kombination mit „FIFA 22“ an den Start. Amazon verkauft ein Bundle bestehend aus dem DualSense-Controller und dem Fußballspiel zum Preis von 89,99 Euro, der rund 60 Euro unter der unverbindlichen Preisempfehlung liegt.

Auch in Hinblick auf die aktuellen Straßenpreise ist das Bundle ein echtes Schnäppchen. Die PS5-Version von „FIFA 22“ wird in der Regel für um die 60 Euro verkauft. Beim Dualsense sind es ebenfalls meist knapp unter 60 Euro.

Zu beachten ist, dass das Angebot in drei Tagen endet, sodass sich Interessenten bei ihrer Entscheidungsfindung nicht allzu viel Zeit lassen sollten.

Weitere Controller-Designs verfügbar

Falls euch der DualSense im Schwarz-Weiß-Look optisch nicht zusagt, könnt ihr weiterhin einen der neuen DualSense-Controller erwerben. Der Midnight Black-Controller wurde dem Nachthimmel nachempfunden, während der ebenfalls neue Cosmic Red-Controller ein schwarz-rotes Design bietet. Es wurde von den Rottönen des Kosmos inspiriert. „FIFA 22“ bekommt ihr in den folgenden Fällen allerdings nicht obendrauf.

Während alle DualSense-Modelle problemlos gekauft werden können, gestaltet sich der Kauf der PS5 nach wie vor sehr schwierig. Unklar ist, wann sich die Liefersituation entspannen wird. Während in diesem Jahr ohnehin nicht mehr damit gerechnet werden sollte, könnte die weltweite Chipkriese dafür sorgen, dass Kunden auch im weiten Verlauf des kommenden Jahres meist vor leeren Regalen stehen werden. Mehr zur PS5 erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

