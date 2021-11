UK Charts: Call of Duty Vanguard sichert sich den Platz an der Spitze

Zum Start in die neue Woche stehen ab sofort auch die aktuellen Software-Charts aus Großbritannien bereit. Den Platz an der Spitze sicherte sich wenig überraschend der frisch veröffentlichte Shooter "Call of Duty: Vanguard" aus dem Hause Sledgehammer Games.

"Call of Duty: Vanguard" sicherte sich den Spitzenplatz der britischen Software-Charts.

Zum Start in die neue Woche stellten die Marktforscher von GfK Chart-Track die aktuellen Software-Charts aus Großbritannien bereit, bei denen wie gehabt nur Einheiten berücksichtigt werden, die über den britischen Einzelhandel abgesetzt wurden.

Wie im Prinzip wohl nicht anders zu erwarten war, setzte sich der von Slegdehammer Games entwickelte und Ende der vergangenen Woche veröffentlichte First-Person-Shooter „Call of Duty: Vanguard“ umgehend an die Spitze der britischen Software-Charts. Der bisherige Spitzenreiter „FIFA 22“ musste seine Position aus den Vorwochen räumten und findet sich in den Charts der abgelaufenen Woche auf dem zweiten Platz wieder.

Gefolgt von den beiden Switch-Titeln „Mario Party Superstars“ und dem Fun-Racer-Dauerbrenner „Mario Kart 8 Deluxe“. Den größte Sprung legte in der vergangenen Woche „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ hin, das sicherlich auch von der Tatsache profitiert haben dürfte, dass in der letzten Woche weitere PlayStation 5-Einheiten den Weg in den britischen Einzelhandel fanden.

Dadurch stieg auch die Nachfrage nach „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“, das in der vergangenen Woche den fünften Rang der britischen Software-Charts belegt – nach Platz 17 in der Vorwoche. Anbei die Top 10 der letzten Woche.

UK-Software-Charts: Die Top 10 der letzten Woche

Call of Duty: Vanguard FIFA 22 Mario Party Superstars Mario Kart 8 Deluxe Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Marvel’s Guardians of the Galaxy Animal Crossing: New Horizons Minecraft (Switch) Fortnite Minty Legends Pack Far Cry 6

Quelle: GfK Chart Track

