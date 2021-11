Call Of Duty 2022: Spiel-Modus im Stil von Escape from Tarkov an Bord?

Weiter geht es mit den Gerüchten um den "Call of Duty"-Ableger für das Jahr 2022. Wie eine bekannte Insider-Quelle in Erfahrung gebracht haben möchte, soll ein Modus geboten werden, der sich spielerisch am erfolgreichen Multiplayer-Shooter "Escape from Tarkov" orientieren wird.

Infinity Ward soll an einem direkten Nachfolger zu "Call of Duty: Modern Warfare" (2019) arbeiten.

In den vergangenen Wochen erreichten uns regelmäßig frische Gerüchte zum neuesten „Call of Duty“-Ableger für das kommende Jahr. Der Titel befindet sich bei Infinity Ward in Entwicklung und soll sich laut mehreren Insidern als ein direkter Nachfolger zu „Call of Duty: Modern Warfare“ aus dem Jahr 2019 verstehen.

Darüber hinaus war die Rede davon, dass die Spieler in „Call of Duty 2022“ den Kampf gegen ein Drogenkartell aufnehmen und sich auf eine Kampagne freuen dürfen, in der sie mit ihren Entscheidungen bis zu einem gewissen Grad Einfluss auf den weiteren Verlauf der Handlung nehmen können. Für frische Spekulationen rund um das nächste „Call of Duty“ sorgt aktuell der Twitter-Nutzer und Leaker „RalphsValve“, der sich in der Vergangenheit gleich mehrfach als glaubwürdige Insider-Quelle einen Namen machte.

Spielerisch frischer Wind für den Multiplayer?

Wie der Insider in Erfahrung gebracht haben möchte, werden die Entwickler von Infinity Ward nicht nur bei der Inszenierung der Kampagne einen neuen Ansatz verfolgen. Darüber hinaus ist laut „RalphsValve“ ein neuer Multiplayer-Modus mit von der Partie, der spielerisch ein wenig an den erfolgreichen Multiplayer-Shooter „Escape from Tarkov“ erinnern wird. Je nach Größe der Lobby treten hier 20 bis 35 Spieler gegeneinander an – wahlweise solo oder in Form von Squads mit zwei bis vier Mitgliedern.

Die Aufgabe der Spieler beziehungsweise der Teams besteht darin, sich eine vorgesehene Beute unter den Nagel zu reißen und sich anschließend zu einem Extraktionspunkt zurückzuziehen, um die Beute in Sicherheit zu bringen und den Sieg davonzutragen. Um den Modus langfristig interessant zu gestalten, kann dieser laut „RalphsValve“ auf unterschiedlichen Maps gespielt werden, die sich mitunter recht deutlich voneinander abheben. Auch von einem Basar und einem Büchsenmacher, der neue Waffen herstellen oder bestehende Waffen verbessern kann, ist die Rede.

Beachtet aber bitte, dass die Aussagen von „RalphsValve“ bisher nicht von offizieller Seite kommentiert wurden. Und vor Mitte 2022 dürfte auch nicht mit der offiziellen Enthüllung des neuen „Call of Dutys“ von Infinity Ward zu rechnen sein.

Infinity Ward’s rumoured 2022 title, ‘Modern Warfare II’, Third Mode: Premise, Gameplay, Gunsmith, Economy and more; pic.twitter.com/bEegAh0iyI — Ralph (@RalphsValve) November 8, 2021

