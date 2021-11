Final Fantasy IX: Event-Designer Kazuhiko Aoki deutet Neuigkeiten zum Klassiker an

Auf dem offiziellen PlayStation Blog blickten die Entwickler von Square Enix noch einmal auf die Arbeiten am beliebten Rollenspiel-Klassiker "Final Fantasy IX" zurück. Dabei stellte Event-Designer Kazuhiko Aoki mögliche Neuigkeiten zum Abenteuer von Zidane und seinen Freunden in Aussicht.

Zu den Neuerscheinungen, mit denen Abonnenten des Streaming-Dienstes PlayStation Now in diesem Monat bedacht wurden, befand sich unter anderem Square Enix‘ Rollenspiel-Klassiker „Final Fantasy IX“.

Anlässlich der Veröffentlichung für PlayStation Now blickte Event-Designer Kazuhiko Aoki im Gespräch mit dem offiziellen PlayStation Blog noch einmal auf die Arbeiten an „Final Fantasy IX“ zurück. Das komplette Special, in dem Aoki über die Höhen und Tiefen der Entwicklung sprach, findet ihr hier. Interessant ist, dass Aoki im Rahmen des Specials zudem Neuigkeiten zu „Final Fantasy IX“ angedeutet haben könnte.

Aussagen sorgen für Spekulationen

„Wenn ihr Final Fantasy IX zum ersten Mal auf PlayStation Now spielt und es euch gefällt, dann wäre ich überglücklich, wenn ihr euch uns anschließt und mit uns in Zukunft weiterhin Final Fantasy IX erschafft“, so Aoki. Nun kann natürlich spekuliert werden, worauf sich der damalige Event-Designer von „Final Fantasy IX“ im Detail bezieht. Zum einen wurde im Juni dieses Jahres eine animierte „Final Fantasy IX“-Serie für das jüngere Publikum angekündigt.

Diese soll Ende 2021 oder Anfang 2022 starten. Könnte sich Aoki also auf die animierte Serie beziehen? Ein weiteres Gerücht besagt, dass Square Enix an einem Remake zu „Final Fantasy IX“ arbeiten könnte. Dieses tauchte zumindest im großen „GeForce Now“-Leak aus dem September 2021.

Da sich Square Enix zu den Gerüchten um das „Final Fantasy IX“-Remake bisher nicht äußern wollte, bleibt abzuwarten, was es mit diesen auf sich hat.

