PlayStation Store: Die am meisten heruntergeladenen Oktober-Spiele – FIFA 22 führt

Sony Interactive Entertainment gab heute bekannt, welche PlayStation-Spiele im vergangenen Monat am häufigsten heruntergeladen wurden. Auf den stationären Konsolen war die Fußballsimulation "FIFA 22" am beliebtesten. VR-Liebhaber entschieden sich einmal mehr für "Beat Saber", während bei den Gratis-Titeln Konamis "eFootball 2022" die Spitze besetzt.

An "FIFA 22" gibt es kein Vorbeikommen.

Im Oktober sind mehrere interessante Videospiele auf den Markt gekommen. Wie gut vielfach beworbene Neuerscheinungen wie „Far Cry 6“, „Back 4 Blood“ oder „Marvel’s Guardians of the Galaxy“ bei den PlayStation-Spielern angekommen sind, erfahrt ihr in den unten aufgeführten Download-Listen.

Bei den PS5-Spielen befindet sich an der Spitze „FIFA 22“ – zumindest in Europa. In den Vereinigten Staaten und Kanada konnte wiederum der neue „Far Cry“-Ableger den ersten Platz einnehmen. Beim dritten Platz sind sich Nordamerika und Europa einig: Dort sehen wir den Koop-Shooter „Back 4 Blood“.

Die PS4-Spieler greifen auf beiden genannten Kontinenten am liebsten zur populären Fußballsimulation. Dahinter befindet sich Ubisofts Open World-Shooter. Den dritten Platz belegt in Nordamerika „Back 4 Blood“, während europäische Spieler lieber zum Dauerbrenner „Grand Theft Auto V“ gegriffen haben.

PS5-Spiele

FIFA 22 Far Cry 6 Back 4 Blood Marvel’s Guardians of the Galaxy Kena: Bridge of Spirits Alan Wake Remastered The Dark Pictures Anthology: House of Ashes Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles Diablo II: Resurrected Riders Republic NBA 2K22 Resident Evil Village Marvel‘s Spider-Man: Miles Morales Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Deathloop Hot Wheels Unleashed Assassin‘s Creed Valhalla NHL 22 It Takes Two STAR WARS Jedi: Fallen Order

PS4-Spiele

FIFA 22 Far Cry 6 Grand Theft Auto V MineCraft The Witcher 3: Wild Hunt Red Dead Redemption 2 Assassin‘s Creed IV Black Flag Need for Speed Heat Gang Beasts CarX Drift Racing Online The Last of Us Part II Friday the 13th: The Game Insurgency: Sandstorm A Way Out Call of Duty: Modern Warfare God of War Call of Duty: Black Ops Cold War NBA 2K22 Diablo II: Resurrected The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition

PSVR-Spiele

Beat Saber Job Simulator The Walking Dead: Saints & Sinners Arizona Sunshine Superhot VR The Walking Dead Onslaught Swordsman VR Paranormal Activity: The Lost Soul Batman: Arkham VR Rick and Morty: Virtual Rick-ality

F2P-Spiele

eFootball 2022 Fortnite Call of Duty: Warzone Rocket League Enlisted Genshin Impact Apex Legends Destiny 2 Rec Room Brawlhalla

Die aktuellen Store-Rabatte haben wir im folgenden Artikel aufbereitet:

Related Posts

Anmerkung: Es handelt sich hierbei um die europäischen Auflistungen. Wer sich zusätzlich für die Top-Downloads in Nordamerika interessiert, kann sich darüber auf dem offiziellen PlayStation Blog informieren.

Weitere Meldungen zu Playstation, Playstation Store.