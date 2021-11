Respawn Entertainment: Multiplayer-Designer von Halo Infinite heuert beim Star Wars-Team an

In den vergangenen Monaten bestätigten die Verantwortlichen von Respawn Entertainment mehrfach, dass das Studio derzeit mit den Arbeiten an mehreren Projekten beschäftigt ist.

Zum einen haben wir es hier natürlich mit dem Battle-Royal-Shooter „Apex Legends“ zu tun. Darüber hinaus halten sich hartnäckig die Gerüchte, dass Respawn Entertainments „Star Wars“-Team die Arbeiten an einem Nachfolger zu „Star Wars Jedi: Fallen Order“ aufgenommen hat. Tatkräftige Unterstützung erhält das „Star Wars“-Team zukünftig vom erfahrenen Branchen-Veteranen Patrick Wren, der via Twitter bekannt gab, dass er sich Respawn Entertainment angeschlossen hat.

Wren arbeitete in den vergangenen Jahren beim Xbox-Studio 343 Industries und war dort als Designer an der Entwicklung des Multiplayers von „Halo Infinite“ beteiligt. Bei Respawn Entertainment wird Wren den Posten des Senior-Encounter-Designers bekleiden und laut eigenen Angaben am nächsten „Star Wars“-Projekt des US-Studios mitwirken. Erfahrungen mit der Marke hat Patrick Wren vorzuweisen, da er in der Vergangenheit unter anderem bei LucasArts tätig war und dort am eingestellten „Star Wars: First Assault“ arbeitete.

Eine offizielle Ankündigung eines Nachfolgers zu „Star Wars Jedi: Fallen Order“ lässt zwar noch auf sich warten, allerdings verdichteten sich in den vergangenen Monaten die Hinweise, dass es sich beim nächsten „Star Wars“-Titel von Respawn Entertainment in der Tat um ein neues „Fallen Order“ handeln könnte. Zum einen spricht natürlich der kommerzielle Erfolg des Erstlings für einen Nachfolger.

Darüber hinaus sprachen die Entwickler von Respawn Entertainment in der näheren Vergangenheit mehrfach davon, die Geschichte von „Fallen Order“ weitererzählen zu wollen. Offiziell angekündigt wurde das Sequel bisher allerdings nicht. Daher steht auch weiterhin in den Sternen, wann mit der Enthüllung des Projekts zu rechnen ist.

I am happy to announce that today is my first day on the Jedi team as a Senior Encounter Designer @Respawn. I am so excited to be back on Star Wars and work with this incredible team. pic.twitter.com/JItAkdB5xa

— Patrick Wren (@Witdarkstar) November 8, 2021