Battlefield 2042: Season 1 erscheint erst 2022 – Erste Details zu den Inhalten

In der kommenden Woche erscheint mit "Battlefield 2042" der neueste Shooter aus dem Hause DICE. Wie das Studio bestätigte, startet die erste Season erst 2022. Geboten werden unter anderem ein neuer Spezialist und der erste Battle-Pass.

Nach einer kurzfristigen Verschiebung wird der von DICE entwickelte Multiplayer-Shooter „Battlefield 2042“ in der kommenden Woche endlich für die Konsolen sowie den PC veröffentlicht.

Wie bereits vor ein paar Wochen bekannt gegeben wurde, gehört auch „Battlefield 2042“ zu den Shootern, die mit der regelmäßigen Veröffentlichung von Seasons über einen langen Zeitraum unterstützt werden sollen. In einer aktuellen Mitteilung wiesen die Macher von DICE darauf hin, dass die erste Season von „Battlefield 2042“ erst im kommenden Jahr offiziell vorgestellt und veröffentlicht wird. Erste Details zu den gebotenen Inhalten wurden allerdings schon jetzt genannt.

Freut euch auf einen neuen Spezialisten

Nicht fehlen darf im Rahmen der ersten Season natürlich ein entsprechender Battle-Pass, der eine vorgegebene Anzahl an Stufen umfasst und euch die Möglichkeit bietet, exklusive Belohnungen wie kosmetische Extras freizuschalten. Hinzukommen der erste neue Spezialist sowie weitere Inhalte für den Portal-Modus. Konkrete Details zur ersten Season von „Battlefield 2042“ und den sonst noch gebotenen Inhalten folgen Anfang 2022.

Bei den neuen Seasons wird es übrigens nicht bleiben. Stattdessen versprechen die Entwickler von DICE zudem wöchentlich wechselnde Herausforderungen, in denen zusätzliche Belohnungen, Inhalte und hin und wieder auch zeitlich begrenzte Spiel-Modi auf euch warten. „Battlefield 2042“ wird am 19. November 2021 und somit Ende der kommenden Woche für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S veröffentlicht.

Wer die Gold- oder Ultimate-Edition des Multiplayer-Shooters erwerben sollte, kann bereits am morgigen Freitag, den 12. November 2021 loslegen. Am gleichen Tag startet übrigens auch die kostenlose 10-Stunden-Trial, die auf alle Abonnenten von EA Access beziehungsweise des Xbox Game Pass Ultimate wartet.

