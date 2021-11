Call of Duty Vanguard: Erstes Update verfügbar und Kampagne im Technik-Vergleich

Der neueste "Call of Duty"-Ableger hat sein erstes Update erhalten. Neben einigen Multiplayer-Anpassungen wurde auch ein wenig an der Kampagne und am Zombie-Modus geschraubt. Des Weiteren ist ein technisches Vergleichsvideo eingetroffen, in dem die Kampagne auf der PS5 und der PS4 (Pro) miteinander verglichen wird.