Elden Ring: Monster, Fantasy-Welt und mehr in Gameplay-Videos

Zu „Elden Ring“ gingen gestern nicht nur die ersten Vorschauberichte an den Start. Auch wurden auf Youtube und Co reichlich Gameplay-Videos veröffentlicht, die auf der Preview-Session basieren. Einige dieser Videos haben wir unterhalb dieser Zeilen eingebunden.

In den Videos zu „Elden Ring“ ist reichlich Gameplay zu sehen, das euch die riesige Spielwelt vorstellt und auch den einen oder anderen Blick auf Kampfszenen werfen lässt. Fans der zuständigen Spieleschmeide From Software dürften sich beim Anblick durchaus heimisch fühlen.

Unsere Berichte aus der Preview-Session könnt ihr nachfolgend anklicken:

Keys werden teuer verkauft

Auch selbst Hand anlegen dürft ihr in Kürze – zumindest dann, wenn ihr im Besitz einer Einladung seid: Vom 12. bis 15. November 2021 findet der große Netzwerktest statt, an dem sich die Community beteiligen kann. Insgesamt sind fünf Sessions geplant, die am Test-Wochenende zu unterschiedlichen Zeiten stattfinden.

Falls ihr keinen Key bekommen habt, müsst ihr euch bis zum Launch von „Elden Ring“ im Februar des kommenden Jahres gedulden. Allerdings gibt es ebenfalls Spieler, die sich den Zugang teuer erkaufen. Auf eBay und Co werden die Keys bereits für mehrere Hunderte Euro gehandelt, wie wir am gestrigen Mittwoch berichteten.

Weitere Meldungen zu Elden Ring:

Die Vollversion von „Elden Ring“ wird am 25. Februar 2022 für PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X/S und PlayStation 5 den hiesigen Handel erreichen. Im Vorfeld findet ihr in unserer Themen-Übersicht zu „Elden Ring“ weitere Details über das Spiel. Nachfolgend die anfangs erwähnten Gameplay-Videos. Weitere Clips dieser Art findet ihr auf Youtube.

Weitere Meldungen zu Elden Ring.