Marvel’s Avengers: Ein frischer Teaser zur morgigen Enthüllung des Spider-Man-DLCs

Bereits vor einigen Monaten kündigten Square Enix und die Entwickler von Crystal Dynamics einen Spider-Man-DLC zu „Marvel’s Avengers“ an, der exklusiv für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 veröffentlicht wird.

Nachdem es um den DLC zuletzt recht still wurde, wurde vor wenigen Tagen bekannt gegeben, dass Spider-Man Ende des Monats den Weg in „Marvel’s Avengers“ finden und mit seinen agilen Fähigkeiten für spielerisch frischen Wind sorgen wird. Passend zur morgigen Enthüllung des Spider-Man-DLCs stellten die Verantwortlichen von Crystal Dynamics einen frischen Teaser bereit, der auf die morgige Präsentation einstimmen soll.

Allzu viele Details zu den Inhalten des DLCs nannte Crystal Dynamics bisher nicht und wies lediglich darauf hin, dass sich die Spieler auf eine ganz neue Geschichte rund um Spider-Man beziehungsweise Peter Parker freuen dürfen. Hinzukommen eine düstere neue Gefahr, frische Herausforderungen und natürlich neue Missionen. In diesen schließt sich Spider-Man mit den anderen Helden von „Marvel’s Avengers“ zusammen und nimmt den Kampf gegen eine neue Gefahr auf, die von AIM ausgeht.

Neben dem PlayStation-exklusiven Spider-Man-DLC werden am 30. November 2021 noch weitere Inhalte veröffentlicht, auf die im Rahmen der aktuellen Roadmap eingegangen wurde. Weitere Details zu diesem Thema haben wir hier für euch zusammengefasst.

„Marvel’s Avengers“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Googles Streaming-Dienst Stadia erhältlich.

Get you pictures of Spider-Man? How about just one, but like a really good really really epic one. 📸

Here’s your first look at Spider-Man before he comes to PS4 and PS5 on November 30! pic.twitter.com/9GKt9HQa8v

— Marvel’s Avengers (@PlayAvengers) November 10, 2021