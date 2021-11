Rainbow Six Extraction: Release-Termin, Buddy-Pass, Budget-Preis und Deep-Dive-Video

Ubisoft hat den Release-Termin von „Rainbow Six Extraction“ veröffentlicht. Der Titel wird demnach am 20. Januar 2022 für Konsolen und PC auf den Markt gebracht.

Crossplay-Buddy-Pass-System ist mit dabei

Zudem machte Ubisoft das Crossplay-Buddy-Pass-System offiziell, mit dem auf teilnehmenden Plattformen (PlayStation, Xbox und PC) bis zu zwei Freunde kostenlos mitspielen können. Jede „Extraction“-Edition schaltet demnach zwei Buddy Pass Tokens frei, die es euch ermöglichen, eure Freunde einzuladen und mit ihnen gemeinsam bis zu 14 Tage kostenlos zu spielen.

„Während dieser zwei Wochen werden alle erzielten Fortschritte der Gruppenmitglieder beim Kauf der Vollversion übertragen“, so Ubisoft in der heutigen Pressemeldung. Zur weiteren Ausstattung von „Rainbow Six Extraction“ gehören Crossplay, Cross-Save und Crossplay-Fortschritte auf PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC.

Auch der aktualisierte Preis von „Rainbow Six Extraction“ wurde im Zuge der Release-Ankündigung mitgeteilt. So kann die Standard-Edition zu einem Preis von 39,99 Euro gekauft werden. Die Deluxe Edition, die drei Bonuspakete enthält, kann ebenfalls vorbestellt werden und kostet 49,99 Euro. Alle Vorbestellungen schalten außerdem das “Orbitaler Zerfall” Kosmetikpaket frei.

18 Extraction-Operator für Rainbow Six Siege

Und noch eine Ankündigung gab es: Spieler, die sowohl „Rainbow Six Siege“ als auch „Rainbow Six Extraction“ besitzen, schalten die 18 Extraction-Operator in „Rainbow Six Siege“ frei und erhalten in beiden Spielen die Elite-Kosmetikpakete von United Front.

„Rainbow Six Extraction“ kommt mit einem Fortschrittsystem für die Operator, vier unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen, zwölf neuen Karten in vier dynamischen Regionen, mehr als 60 Waffen, bekannten Ausrüstungsgegenständen aus „Rainbow Six Siege“ und 15 REACT-Gadgets daher.

Weitere Meldungen zu Rainbow Six Extraction:

„Rainbow Six Extraction“ wird außerdem einen kostenlosen Post-Launch-Support erhalten. Mit dabei ist ein Endgame-Modus, der wöchentliche neue Herausforderungen bieten wird. Nachfolgend ein neues Video zum Shooter:

Weitere Meldungen zu Rainbow Six Extraction.