GTA Trilogy Definitive Edition: Die Neuerungen im Grafikvergleich

Die "Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition" kann inzwischen auf Konsolen und PC gespielt werden. Doch wie schlägt sich die aktualisierte Grafik? Videos zeigen einen Vergleich.

Die "Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition" verweilt seit dieser Woche auf dem Markt.

Rockstar Games hat die „Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition“ veröffentlicht – zunächst in einer digitalen Version. Sie kann seit gestern auf den Plattformen PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch und PC gespielt werden. Am 7. Dezember 2017 erscheint das Paket für PS4, Xbox One und Xbox Series X/S ebenfalls als Disk-Version. 2022 folgen Editions für iOS und Android.

Neue Steuerung und mehr Verbesserungen

Passend zum gestrigen Release der „Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition“ wurden weitere Videovergleiche veröffentlicht. Zwei dieser Clips haben wir unterhalb dieser Zeilen eingebettet. Dabei handelt es sich einerseits um ein Video, in dem das Original mit dem Remaster verglichen wird. Im zweiten Clip wird die Trilogie auf den Konsolen PS4, PS4 Pro und PS5 gegenübergestellt.

Die „Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition“ wurde mit mehreren Verbesserungen veröffentlicht, darunter eine aktualisierte Steuerung im Stil von „GTA 5“, Grafik- und Umgebungsverbesserungen wie höheraufgelöste Texturen sowie verbesserte Beleuchtungs- und Wassereffekte. Die Spiele bieten darüber hinaus plattformspezifische Verbesserungen wie 4K-Unterstützung mit bis zu 60 FPS auf PlayStation 5 und Xbox Series X.

Enthalten in der „Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition“ sind drei Spiele, darunter:

Grand Theft Auto 3: Der Titel wurde ursprünglich am 22. Oktober 2001 veröffentlicht und legte den Grundstein für den Ansatz, 3D-Spielwelten zu erschaffen. Zusätzlich wurden die Radiosender eingeführt.

Der Titel wurde ursprünglich am 22. Oktober 2001 veröffentlicht und legte den Grundstein für den Ansatz, 3D-Spielwelten zu erschaffen. Zusätzlich wurden die Radiosender eingeführt. Grand Theft Auto Vice City: Hiermit sollten die Immersion, das Detailreichtum und der Humor ausgebaut werden, während die Spieler zurück in die 80er verfrachtet wurden, um Tommy Vercettis Geschichte über Betrug und Vergeltung zu erleben.

Hiermit sollten die Immersion, das Detailreichtum und der Humor ausgebaut werden, während die Spieler zurück in die 80er verfrachtet wurden, um Tommy Vercettis Geschichte über Betrug und Vergeltung zu erleben. Grand Theft Auto San Andreas: Der Titel konnte mit drei verschiedenen Städten beeindrucken, darunter das ursprüngliche Los Santos. In der Hommage an die 90er muss sich Carl Johnson in Bandenkriegen und gegen korrupte Cops behaupten, um seine Familie zu retten.

Die „Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition“ könnt ihr im PlayStation Store kaufen oder bei Amazon vorbestellen. Nachfolgend die anfangs erwähnten Vergleichsvideos:

Weitere Meldungen zu GTA Trilogy - The Definitive Edition.