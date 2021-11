PlayStation Now und Co: Cloud-Gaming-Dienste legen in Deutschland weiter zu

PlayStation Now und Co:

Laut einer Umfrage, die von game, dem Branchen-Verband der deutschen Spiele-Branche, in Auftrag gegeben wurde, erfreuen sich Cloud-Gaming-Dienste in Deutschland stetig wachsender Beliebtheit. Dabei schätzen die hiesigen Spieler vor allem ein Feature der Angebote.

In Zusammenarbeit mit YouGov gingen die Verantwortlichen von game, dem Branchen-Verband der deutschen Spiele-Branche, der Frage nach, wie sich die verschiedenen Cloud-Gaming-Dienste wie PlayStation Now, Google Stadia oder Magenta Gaming auf dem hiesigen Markt entwickeln.

Laut der repräsentativen Umfrage von YouGov erfreuen sich entsprechende Angebote in Deutschland stetig wachsender Beliebtheit und werden mittlerweile von 8,6 Millionen Spielern benutzt. Zu den beliebtesten Features des Cloud-Gamings gehört laut der Umfrage die Möglichkeit, die eigenen Spiele unabhängig von der Hardware spielen zu können. Eine Funktion, die mehr als die Hälfte der Befragten lobend hervorhoben. Knapp ein Drittel begrüßt zudem die Tatsache, dass zum Spielen neuer Titel keine neue Hardware mehr gekauft werden muss.

Bekanntheit bei den 25- bis 34-Jährigen am höchsten

Wie game weiter berichtet, stieg die Bekanntheit des Cloud-Gamings in Deutschland zuletzt spürbar an. Am höchsten ist die Bekanntheit bei den 25- bis 34-Jährigen, wo knapp drei Viertel der Befragten mit entsprechenden Angeboten vertraut sind. Unter dem Strich wissen laut der Umfrage sechs von zehn Befragten, was es mit Cloud-Gaming-Diensten auf sich hat.

„Die Erfolgsgeschichte von Cloud-Gaming in Deutschland ist beeindruckend. Obwohl die Dienste erst seit wenigen Jahren auf dem Markt sind, kennt bereits mehr als die Hälfte der Deutschen die Technologie und Millionen Gamerinnen und Gamer nutzen sie schon“, führte game-Geschäftsführer Felix Falk aus.

Zum Thema: Deutschland: Markt legte in der ersten Hälfte 2021 zu – Free2Play immer beliebter

„Allerdings könnten es wesentlich mehr sein, wäre Deutschland flächendeckend Gigabit-fähig und hätte leistungsfähige Breitbandanschlüsse. So geht vielerorts nicht nur der Spielspaß verloren, sondern auch wirtschaftliches Potenzial. Die kommende Bundesregierung sollte zeitnah den Ausbau des Gigabit-Netzes angehen, damit solche Innovationen in Deutschland nicht auf halber Strecke stehen bleiben“, so das Statement von game weiter.

Quelle: game

