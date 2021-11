Dragon Ball: FighterZ- und Xenoverse 2-Verkäufe erreichen neuen Meilenstein

Obgleich sowohl „Dragon Ball FigherZ“ als auch „Dragon Ball Xenoverse 2“ bereits seit drei beziehungsweise fünf Jahren auf dem Markt sind, erfreuen sich beide Spiele nach wie vor großer Beliebtheit. Nun verkündeten die Verantwortlichen, dass die Verkäufe der zwei Videospiel-Abenteuer rund um Son-Goku & Co. einen neuen Meilenstein knacken konnten.

Dragon Ball: Neuer Verkauf-Meilenstein wird mit Events gefeiert

Genauer konnte Bandai Namco Entertainment von beiden Titeln weltweit mittlerweile je über 8 Millionen Kopien verkaufen. Über den offiziellen Twitter-Account zu den Games des beliebten Anime-Franchise bedankten sich die Macher für die Unterstützung der Fans. Als Dankeschön dürfen sich Spieler auf besondere In-Game-Events freuen.

Beginnen wir mit „Dragon Ball Xenoverse 2“, zu dem letzte Woche erst der Legendary Pack 2-DLC veröffentlicht wurde. Um die 8 Millionen Verkäufe des Action-RPGs zu feiern, läuft bis zum 18. November 2021 eine neue TP-Medaillen-Kampagne, in denen Spieler gemeinsam gegen den Raid-Boss Jiren (Full Power) kämpfen können. Geboten werden 80 statt der ansonsten üblichen 50 TP-Medaillen. Zudem winken weitere Ingame-Belohnungen, abhängig davon, wie viel Schaden ihr dem Boss zufügen könnt. Welche genau, das seht ihr hier:

Teilnahme-Belohnung: 1x Satan-Abzeichen (Allgemein), 80x TP-Medaille

1x Satan-Abzeichen (Allgemein), 80x TP-Medaille Individuelle Belohnung #1: 80 TP-Medaillen, „Plus“-Titel, Bergamo-Kleidung (Schuhe) für 5000 zugefügten Schaden

80 TP-Medaillen, „Plus“-Titel, Bergamo-Kleidung (Schuhe) für 5000 zugefügten Schaden Individuelle Belohnung #2: 80 TP-Medaillen, Bergamo-Kleidung (Hände) für 15.000 zugefügten Schaden

80 TP-Medaillen, Bergamo-Kleidung (Hände) für 15.000 zugefügten Schaden Individuelle Belohnung #3: 80 TP Medaillen, Bergamo-Kleidung (Unterkörper), Illustration 232 für 30.000 zugefügten Schaden

80 TP Medaillen, Bergamo-Kleidung (Unterkörper), Illustration 232 für 30.000 zugefügten Schaden Individuelle Belohnung #4: 80 TP Medaillen, Bergamasker Kleidung (Oberkörper), Bergamo Perücke für 50.000 Schaden

80 TP Medaillen, Bergamasker Kleidung (Oberkörper), Bergamo Perücke für 50.000 Schaden Individuelle Belohnung #5: 80 TP-Medaillen, Titel „Abenteurer“ für 100.000 zugefügten Schaden

„Dragon FighterZ“ feiert seinen Sales-Meilenstein derweil mit einer umfangreicheren Kampagne, die mehrere Wochen laufen wird. Die bisher in DLC-Packs veröffentlichten Extra-Kämpfer können jeweils für eine Woche kostenlos von allen Spielern genutzt werden. Die erste Kampagne startete am 12. November 2021. Die vierte und letzte Kampagne wird am 16. Dezember 2021 beendet. Hier eine Übersicht zur Aktion:

Kampagne #1 (12.-20. November 2021): Die DLC-Charaktere Bardock, Broly, Zamasu (Fused) und Vegetto (SSGSS) werden während dieser Zeit kostenlos spielbar sein.

Die DLC-Charaktere Bardock, Broly, Zamasu (Fused) und Vegetto (SSGSS) werden während dieser Zeit kostenlos spielbar sein. Kampagne #2 (20.-28. November 2021): Die DLC-Charaktere Son-Goku (Base), Vegeta (Base), Cooler und C17 werden in dieser Zeit kostenlos spielbar sein.

Die DLC-Charaktere Son-Goku (Base), Vegeta (Base), Cooler und C17 werden in dieser Zeit kostenlos spielbar sein. Kampagne #3 (28. November – 7. Dezember 2021): Die DLC-Charaktere Jiren, Videl, Son-Goku (GT), Janemba, Gogeta (SSGSS) und Broly (DBS) werden in dieser Zeit kostenlos spielbar sein.

Die DLC-Charaktere Jiren, Videl, Son-Goku (GT), Janemba, Gogeta (SSGSS) und Broly (DBS) werden in dieser Zeit kostenlos spielbar sein. Kampagne #4 (7.-16. Dezember 2021): Die DLC-Charaktere Kefla, Son-Goku (Ultra Instinct), Muten Roshi, Super Baby 2 und Gogeta (SS4) werden in dieser Zeit kostenlos spielbar sein.

„Dragon Ball Xenoverse 2“ erschien 2016 für PlayStation 4, Xbox One und den PC (via Steam). Seit dem Release unterstützt Bandai Namco Entertainment den Titel regelmäßig sowohl mit kostenlosen als auch kostenpflichtigen Erweiterungen. Für 2022 bestätigte das Unternehmen kürzlich den 13. DLC für das Action-RPG.

„Dragon Ball FighterZ“ wurde 2018 für PlayStation 4, Xbox One, den PC (via Steam) und die Nintendo Switch veröffentlicht. Bisher erschienen drei Season Pass- beziehungsweise FighterZ Pass-Erweiterungen für das Prügelspiel.

Werdet ihr bei den Aktionen in „Dragon Ball Xenoverse 2“ und „Dragon Ball FighterZ“ mitmachen?

