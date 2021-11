PS4 & PS5: Diese Spiele kommen neu auf den Markt

In dieser Woche durften sich Gamer über acht neue Spiele freuen. In den nächsten Tagen steigt diese Zahl wieder an und ihr dürft euch auf insgesamt 13 Neuveröffentlichungen für PlayStation 4 und PlayStation 5 freuen.

Kommende Woche dürfen Gaming-Fans mal wieder einige neue Videospiele erwarten, die hierzulande auf den Markt kommen. Insgesamt erscheinen satte 13 neue Spiele für PS4 und PS5. Auf welche Titel ihr euch die nächsten Tage genau freuen dürft, das wollen wir uns nachfolgend gemeinsam mit euch etwas genauer ansehen.

Die Schlümpfe: Mission Blattpest (PS4, PS5)

Release: 16. November 2021

Den Anfang in der neuen Woche macht „Die Schlümpfe: Mission Blattpest“, in der die liebenswerten kleinen Kerlchen einmal mehr einen Plan des Fieslings Gargamel vereiteln müssen. Diesmal konnte der Zauberer eine böse Pflanze erschaffen, die mit ihren Samen die Schlümpfe anzieht und dann gefangen hält.

Ein nützliches Werkzeug verspricht auf diesem spannenden Abenteuer der Schlumpfisator zu werden, mit dem die Helden sowohl Feinde loswerden als auch von der Pest befallene Pflanzen heilen können. In bester Plattformer-Tradition kommt es natürlich auch hier auf viel Geschick an. Wahlweise dürft ihr den Titel übrigens zu zweit im lokalen Koop-Modus spielen.

Grow: Song of the Evertree (PS4)

Release: 16. November 2021

Adventure-Fans sollten derweil einen Blick auf das kleine Indie-Game „Grow: Song of the Evertree“ werfen. Das Spiel entführt euch in die magischen Welten von Alaria, deren Glanz jedoch im Laufe der Zeit verblasst ist. Ihr schlüpft in die Rolle des letzten Alchemisten und müsst dem Evertree, einen einstmals gewaltigen Baum, wieder zu alter Pracht verhelfen.

Ihr erkundet fortan die Spielwelt und könnt dabei euer Tempo komplett selbst bestimmen. Ihr könnt Steine sammeln, Blumen pflanzen oder Tiere fangen – es liegt ganz bei euch. Dank eurer Alchemie-Kräfte könnt ihr zudem eigene Welten wachsen lassen, wobei einige dieser Landschaften auch Überraschungen bergen sollen. Darüber hinaus könnt ihr ebenfalls andere Charaktere dieser Welt kennenlernen.

Marsupilami: Hoobadventure (PS4)

Release: 16. November 2021

Der eine oder andere erinnert sich womöglich noch an die Zeichentrickserie rund um das geheimnisvolle Marsupilami, doch so wie in „Marsupilami: Hoobadventure“ sollen wir sie noch nie erlebt haben. Diesmal stehen gleich drei dieser Tierchen im Mittelpunkt, nämlich Hope, Punch und Twister, die eigentlich ein friedliches Leben in Palumbien führen.

Versehentlich befreien die drei einen Geist, der alle Tiere in ihrer Heimat verflucht. Da sie immun sind, müssen sie den Fluch brechen. Hier erwartet euch ein klassischer 2D-Plattformer, der euch in drei Welten führt, die aus über 20 Levels bestehen, in denen sich auch Boni verstecken. Es gibt verschiedene Schwierigkeitsgrade und auf Rekordjäger wartet der Chrono-Modus.

Sherlock Holmes Chapter One (PS5)

Release: 16. November 2021

Auch der vermutlich berühmteste Meisterdetektiv der Literaturgeschichte erlebt ein neues Videospiel-Abenteuer. In „Sherlock Holmes Chapter One“ ist die Spürnase noch relativ jung und entsprechend von seinem späteren Weltruhm noch weit entfernt. Wir erfahren in diesem Adventure-Game also, wie er zu dem Detektiv wurde, den wir kennen.

Die Handlung des Spiels ereignet sich auf der Mittelmeerinsel Cordona, die wir frei erkunden dürfen. Dabei warten natürlich allerlei Mysterien und Verbrechen auf den jungen Sherlock Holmes, die nur ein echter Meisterdetektiv lösen kann. Sowohl bei den Rätseln als auch den Kämpfen wird übrigens das haptische Feedback des DualSense-Controllers unterstützt. Eine PlayStation 4-Version des Spiels soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Surviving the Aftermath (PS4)

Release: 16. November 2021

Zieht es euch indes eher in die Postapokalypse, könnte der Strategie-Survival-Mix in „Surviving the Aftermath“ einen Blick wert sein. Ihr müsst eine eigene Kolonie managen, doch Ressourcen sind in dieser Zeit rar gesät. Nun liegt es an euch, jenseits der sicheren Grenzen zu suchen, um die verwüstete Welt wieder aufzubauen.

Ihr könnt über 61 Gebäude errichten, die Genre-typisch natürlich verschiedene Funktionen erfüllen. Die Spielwelt besteht aus sechs unterschiedlichen Biomen, in denen jedoch nicht nur Rohstoffe auf euch warten, sondern ebenfalls rivalisierende Kolonien und andere Gefahren. Ihr müsst taktisch klug vorgehen, teils moralisch schwierige Entscheidungen treffen und dafür sorgen, die Zivilisation wieder langsam aufzubauen.

The Wild at Heart (PS4)

Release: 16. November 2021

Möchtet ihr lieber eure grauen Zellen fordern, könnte das Puzzlespiel „The Wild at Heart“. Ihr helft zwei Kindern, die von Elflingen, drolligen magischen Wesen, begleitet werden, dabei aus einem finsteren Wald zu entkommen. Eure kleinen Helfer dürft ihr übrigens herumkommandieren, damit sie euch beim Voranschreiten helfen.

Ihr erkundet die Spielwelt, müsst mithilfe eurer Elflinge verschiedene Rätsel lösen, Kämpfe bestreiten und auch verschiedene Ressourcen verarbeiten. Darüber hinaus müsst ihr die Tageszeit im Auge behalten, denn nachts lauern bösartige Monster in den Schatten, denen ihr besser nicht über den Weg laufen solltet.

Klang 2 (PS4, PS5)

Release: 17. November 2021

Eine eigenwillige Gameplay-Mischung erwartet euch in „Klang 2“, denn hier treffen actionreiche Kämpfe auf treibende elektronische Beats. Gefordert wird hierbei vor allem ein exzellentes Rhythmusgefühl, um verheerende Attacken auszulösen und währenddessen den gegnerischen Attacken auszuweichen.

Es warten 30 Stufen intensiver EDM-Action auf euch, die euch mit ihren hypnotischen Beats in einen euphorischen Trancezustand versetzen soll. Gerade die Bossgegner sollen euch mit immer wieder neuen Angriffsmustern fordern, wobei das semi-prozedurale Kampfsystem dafür sorgt, dass Tracks niemals genau gleich abgespielt werden.

BloodRayne: ReVamped 1 & 2 (PS4)

Release: 18. November 2021

Mit „BloodRayne: ReVamped“ melden sich zwei Games der PlayStation 2-Ära in einer technisch überarbeiteten Version zurück. An der Story haben die Verantwortlichen derweil nichts verändert, denn noch immer schlüpft ihr in die Rolle von Halbvampirin Rayne, die auf einer blutigen Mission ist, um Nazi-Pläne zu vereiteln.

Die actionreichen Kämpfe erstrahlen dabei erstmals in einer höheren Auflösung und bieten dank einer überarbeiteten Engine eine verbesserte Beleuchtung und Texturen sowie Effekte. Zudem wurden ebenfalls die Zwischensequenzen für die Neuveröffentlichung hochskaliert.

Kid A Mnesia Exhibition (PS5)

Release: 18. November 2021

Ein Spiel der etwas anderen Art erwartet euch derweil mit „Kid A Mnesia Exhibition“, das von der Kultband Radiohead als ein virtuelles Erlebnis beschrieben wird. Der Titel soll ein digitales/analoges Universum bieten, das mit Originalgrafiken von Thom Yorke und Stanley Donwood und Sounddesign von Nigel Godrich geschaffen wurde.“

Euch erwartet hiermit also weniger ein Spiel im klassischen Sinne, sondern vielmehr eine Art virtuelle Ausstellung, die ursprünglich übrigens als physische Installation geplant war. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden diese Pläne jedoch über den Haufen geworfen und das Ergebnis ist dieses besondere Werk, das ihr kostenlos herunterladen dürft.

Space Moth: Lunar Edition (PS4)

Release: 18. November 2021

Auch Shoot ‚em up-Freunde kommen nächste Woche auf ihre Kosten, denn „Space Moth: Lunar Edition“ möchte genau diese Spieler ansprechen. In bester Genre-Manier müsst ihr euch in der Rolle von Space Moth den Weg zum Mond freiballern, den euch zahlreiche mit Waffen ausgestattete Insekten versperren.

Die Macher versprechen dabei eine überarbeitete Grafik inklusive neuer Effekte und sogar neue Gegnertypen haben es ins Spiel geschafft. Darüber hinaus soll der Titel zwar knackig schwer ausfallen, durch verschiedene Schwierigkeitsgrade jedoch einigermaßen zugänglich bleiben. Darüber hinaus wurde ebenfalls der treibende Soundtrack komplett neu abgemischt, um euch während der Action nach vorne zu peitschen.

Battlefield 2042 (PS4, PS5)

Release: 19. November 2021

Die namhafteste Neuveröffentlichung der kommenden Tage ist derweil natürlich das Ego-Shooter-Schwergewicht „Battlefield 2042“, das im Gegensatz zu seinen Vorgängern ohne Singleplayer-Inhalte daherkommt. Der Fokus liegt somit komplett auf der Mehrspieler-Erfahrung und Fans brachialer Online-Schlachten dürften aufgrund verschiedener Spielmodi und zahlreicher Waffen sowie Fahrzeuge definitiv auf ihre Kosten kommen.

Mit dabei sind selbstverständlich auch einige neue Spielmodi, allen voran Battlefield Portal, das Trupps, Waffen, Fahrzeuge und Karten aus fünf Ablegern der Reihe miteinander kombiniert und so für allerlei Spielspaß sorgen will. Zudem ist die Hazard Zone neu an Bord, in der ihr in 4-Mann-Trupps unterwegs seid. Insgesamt dürfen auf New-Gen und PC 128 Spieler an einem Multiplayer-Gefecht teilnehmen, auf Old-Gen sind es „nur“ 64.

NERF Legends (PS4, PS5)

Release: 19. November 2021

Steht euch der Sinn eher nach einem unkomplizierten First-Person-Shooter, könnte euch „NERF Legends“ eventuell zusagen. Das Spiel verfrachtet euch in eine futuristische Science-Fiction-Welt, in denen ihr sowohl gefährlichen Roboterfeinden als auch mächtigen Bossgegnern gegenübersteht.

Bewaffnet mit euren NERF-Waffen, die ihren realen Gegenstücken nachempfunden sind, müsst ihr euch gegen eure Feinde behaupten, um letztendlich zu einer echten NERF-Legende zu werden.

Werdet ihr euch eines der neuen Spiele holen?

