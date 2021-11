Beyond Good & Evil 2: Entwicklung vor dem Aus? Insider rudert zurück

Ende der vergangenen Woche verlor der bekannte Industrie-Insider Tom Henderson ein paar Worte zu "Beyond Good & Evil 2" und deutete an, dass sich Ubisoft auf kurz oder lang dazu entschließen könnte, die Arbeiten am Nachfolger einzustellen. In der Zwischenzeit ruderte Henderson allerdings zurück.

Nur kurz nach der offiziellen Ankündigung von „Beyond Good & Evil 2“ im Rahmen der E3 2017 wurde es recht still um den Nachfolger, der zunächst unter der Aufsicht von Michel Ancel entstand.

Zwar wies Ubisoft in unregelmäßigen Abständen darauf hin, dass sich „Beyond Good & Evil 2“ weiterhin in Entwicklung befindet, auf handfeste Details oder erste Spielszenen wartete die Community in den vergangenen Jahren allerdings vergeblich. Nachdem sich der offiziellen Website kürzlich entnehmen ließ, dass Ubisoft auf der Suche nach Personal ist, das an „Beyond Good & Evil 2“ arbeiten soll, sorgte der als verlässliche Quelle geltende Insider Tom Henderson Ende der vergangenen Woche für neue Spekulationen und wollte in Erfahrung gebracht haben, dass das Aus der Entwicklung nur noch eine Frage der Zeit sein könnte.

Release erst in ein paar Jahren?

In einem aktuellen Tweet meldete sich Henderson noch einmal zu Wort und wies darauf hin, dass ihn nach der Veröffentlichung seiner letzten unbestätigten Details ein Entwickler kontaktiert habe, der aktuell mit den Arbeiten an „Beyond Good & Evil 2“ beschäftigt ist. Wie ihm dieser bestätigte, sollen die Arbeiten am Nachfolger fortgesetzt werden. Allerdings sollte sich die Community auf weitere Jahre der Wartzeit einstellen, wie es weiter heißt.

„Beyond Good & Evil 2 befindet sich noch in der Entwicklung – ‚es ist noch einige Jahre entfernt‘, sagte ein Entwickler, der sich nach meinen BG&E2-Tweets gemeldet hatte. Ich habe gehört, dass das Datum 2024 bis 2025 ein bisschen in den Raum geworfen wurde“, so Henderson.

Ubisoft selbst wollte sich zu den aktuellen Berichten beziehungsweise Gerüchten um „Beyond Good & Evil 2“ bisher nicht äußern. Somit ist unklar, wann mit der Veröffentlichung neuer Details oder gar erster Gameplay-Szenen zu rechnen ist. Im Umkehrschluss bedeutet das Ganze aber wohl auch, dass die Entwicklung des Nachfolgers bisher nicht eingestellt wurde.

Beyond Good & Evil 2 is still in development – „it’s still several years away“ said 1 developer that reached out after my BG&E2 tweets. I’ve heard of 2024-2025 date thrown around a bit. pic.twitter.com/OJdAQIEwrx — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) November 14, 2021

