F1 2021: Jeddah-Rennstrecke kostenlos veröffentlicht

Mit Jeddah hat sich die dritte und somit finale Zusatzrennstrecke in "F1 2021" hinzugesellt. Der schnelle Kurs zeigt sich passend zur Bereitstellung in einem Trailer.

In "F1 2021" könnt ihr auf einer neuen Strecke eure Runden drehen.

Codemasters und Electronic Arts haben für „F1 2021“ die letzte Gratis-Strecke veröffentlicht. Dabei handelt es sich um Jeddah, die den zuvor veröffentlichten Rennstrecken Imola und Portimao folgt. Zudem wurde ein Aktionsverkauf angekündigt.

Mit dem Jeddah Corniche Circuit erwartet euch das längste und schnellste Straßenrennen des Rennkalenders. „Jeddah hat mit langen Geraden und vielen Gelegenheiten fürs Überholen das Potenzial, eine der spannendsten Strecken des Kalenders zu werden. Das Studio hat im Vorfeld der Einweihung bereits ganze Arbeit geleistet und diese unglaubliche Strecke nachgebaut“, so Paul Jeal, F1 Senior Franchise Director bei Codemasters.

F1 2021 im Black Friday-Angebot

Am Black Friday soll „F1 2021“ in den digitalen Shops günstiger angeboten werden. Einen Preis nannten Electronic Arts und Codemasters in der neusten Pressemeldung nicht. Momentan wird das Rennspiel im PlayStation Store für 69,99 Euro verkauft, während auf Amazon für die PS5-Version weniger als 50 Euro fällig werden. Anfang des Monats sank der Preis von „F1 2021“ im PS Store temporär auf 41,99 Euro.

Außerdem habt ihr die Möglichkeit, „F1 2021“ kostenlos zu testen. In den digitalen Stores steht eine kostenlose Demo zum Download bereit. Sie gibt euch die Möglichkeit, den Auftakt von Braking Point parallel zum Grand Prix in Monza und dem Eröffnungswochenende von My Team zu erleben.

„F1 2021“ ist seit dem 16. Juli 2021 für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC erhältlich. Mehr zum Rennspiel erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht. Nachfolgend seht ihr einen Trailer zur heute eingeführten Jeddah-Rennstrecke.

