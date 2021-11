GTA Online: Das Finale des Weltuntergangs-Szenarios, neue Belohnungen und mehr stehen bereit

Weiter geht es mit der Unterstützung des Online-Multiplayer-Titels „GTA Online“ aus dem Hause Rockstar Games. Wie das Studio bekannt gab, dürfen sich die Spieler ab sofort beispielsweise über das Finale des Weltuntergangs-Szenarios freuen.

In diesem steht die Community vor der Aufgabe, Los Santos vor einem exzentrischen Milliardär und dessen durchtriebenen Plänen zu beschützen. „Ihr müsst aus den Tiefen des Ozeans emporsteigen und mit einem Thruster über die Berge fliegen, um den extrem wohlhabenden Verrückten aufzuhalten“, führten die Entwickler von Rockstar Games aus. In der aktuellen Woche warten beim Abschluss des besagten Szenarios sowohl die doppelte Anzahl an Erfahrungspunkten als auch die doppelte Anzahl an GTA-Dollar. Beim Finale des Weltuntergangs-Szenarios bleibt es allerdings nicht.

Wer alle Kapitel des Szenarios abschließt, darf sich bis zum 21. November 2021 über eine einmalige Bonuszahlung in Höhe von 500.000 GTA-Dollar freuen. Um den Release der „GTA Trilogy – The Definitive Edition“ zu feiern, warten zudem exklusive Belohnungen in Form des „Außer-Gefecht!“-T-Shirts sowie des „Banshee-Racing“-Designs für den Bravado Banshee. Und während euch die zurückkehrenden Deluxo-Spezialrennen in diesen Tagen mit der dreifachen Anzahl an GTA-Dollar und Erfahrungspunkten belohnen, wartet im Bunker die doppelte Forschungsgeschwindigkeit.

Der Pfister Neon wiederum fungiert als Hauptpreis am Glücksrad. Dann wäre da noch der Karin Sultan RS Classic, mit dem ihr belohnt werdet, wenn ihr bei Straßenrennen zwölf Mal in den Top 5 landet. Schnäppchenjäger kommen in dieser Woche ebenfalls auf ihre Kosten. 5Mk-II-Waffenumbauten und Mk-II-Munition werden in dieser Woche beispielsweise zum halben Preis angeboten. 35 Prozent Rabatt hingegen warten beim Kauf des Mammoth Thruster, des Ocelot Pariah, des Coil Raiden, des HVY Barrage, des HVY Chernobog und des Progen T20.

Die Prime-Boni der Woche in der Übersicht

Prime-Gaming-Boni : Alle, die ihr Social-Club-Konto mit Prime Gaming verbinden, erhalten einen Bonus in Höhe von 100.000 GTA-Dollar fürs Spielen im Lauf dieser Woche, sowie das Motorrad LCC Sanctus kostenlos (erhältlich bei Southern San Andreas Super Autos)

Alle, die ihr Social-Club-Konto mit Prime Gaming verbinden, erhalten einen Bonus in Höhe von 100.000 GTA-Dollar fürs Spielen im Lauf dieser Woche, sowie das Motorrad LCC Sanctus kostenlos (erhältlich bei Southern San Andreas Super Autos) Prime-Gaming-Rabatte: 70 Prozent auf den Western Company Besra und den Truffade Z-Type

Alle weiteren Details zu den Inhalten der Woche findet ihr auf der offiziellen Website.

Quelle: Rockstar Games

