The Elder Scrolls 6: Xbox-Exklusivität soll andere Plattformen nicht abstrafen

The Elder Scrolls 6:

"The Elder Scrolls 6" wird wahrscheinlich nicht für die PS5 veröffentlicht. Doch Ziel der Redmonder sei es nicht, eine andere Plattform abzustrafen. Vielmehr sollen alle Möglichkeiten genutzt werden, um die Spieler auf die eigene Plattform bzw. in den Xbox Game Pass zu holen.

"The Elder Scrolls Online" bleibt den PlayStation-Spielern erhalten.

Bethesda gehört seit einem Jahr zum Besitz von Microsoft, was Auswirkungen auf die weitere Verfügbarkeit von Spielen haben wird. Beispielsweise wird „The Elder Scrolls 6“ wahrscheinlich nicht auf der PS5 erscheinen, wie Microsofts Phil Spencer in einem Interview noch einmal andeutete.

Laut Spencer gehe es aber nicht darum, eine andere Plattform zu schädigen oder sie zu abzustrafen. „Dann ich glaube grundsätzlich, dass alle Plattformen weiter wachsen können“,

Gleichzeitig möchte Spencer dafür sorgen, dass die eigene Plattformen – womit in erster Linie der Xbox Game Pass gemeint sein dürfte – mit dem „gesamten Paket“, über das Microsoft verfügt, gestärkt wird: „Und das wäre der Fall, wenn ich an Elder Scrolls 6 denke. Das gilt auch, wenn ich an eine unserer Franchises denke.“

Publisher mussten vom Game Pass überzeugt werden

Im Interview mit GQ anlässlich des 20-jährigen Jubiläums von Xbox meldete sich auch Sarah Bond, Microsofts Leiterin für Gaming-Ökosysteme, zu Wort. Sie erklärte das das Game Pass-Projekt, das ursprünglich den Codenamen „Arches“ trug, einst als Verleihservice für Videospiele geplant war.

Die Umstellung auf ein Netflix-ähnliches Abonnementmodell sei das Ergebnis von Veränderungen in der Verkaufsdauer von Spielen gewesen. „Früher wurden etwa 75 Prozent des Umsatzes eines Spiels in den ersten zwei Monaten nach der Veröffentlichung erzielt… heute verteilt sich das auf zwei Jahre“, so ihre Worte. Das heißt, ein großer Teil der Einnahmen wird über den Post-Launch-Support erzielt.

Anfangs gab es aber auch große Bedenken, als das Xbox-Team mit der Idee kam. „Sie sagten: ‚Auf keinen Fall, [der Game Pass] wird die Spiele entwerten'“, so Bond. Das Team begann im Anschluss damit, mit älteren Titeln zu experimentieren, um die Publisher zu überzeugen.

Weitere Meldungen zum Xbox Game Pass:

Der Xbox Game Pass ist seit Juni 2017 erhältlich und kommt inzwischen auf mehr als 18 Millionen Abonnenten. Offen ist allerdings, ob diese Zahl, die im Januar 2021 herausgegeben wurde, noch aktuell ist.

Fest steht aber, dass sich ein Großteil der Abonnenten mindestens einmal mit dem Rennspiel „Forza Horizon 5“ beschäftigt haben muss. Mehr als 8 Millionen Spieler wurden bislang gezählt. Mit 43.000 gleichzeitigen Spielern ist das Rennspiel aktuell auf Rang 14 der meistgespielten Steam-Titel. Eine aktuelle Verkaufszahl gibt es nicht.

Weitere Meldungen zu The Elder Scrolls 6.