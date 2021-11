Bloodhunt: Release für PS5 und PC verschoben

"Bloodhunt" wird nicht mehr in diesem Jahr für PS5 und PC auf den Markt kommen. Es erfolgte eine Verschiebung, die weitere Optimierungen an der Performance ermöglichen soll.

Während sich der Early Access der „Bloodhunt: Founder’s Season“ dem Ende nähert, kam es zu einer Änderung der Release-Pläne. Vorherigen Ankündigungen zufolge sollte der Titel in diesem Jahr für PC und PS5 auf den Markt gebracht werden. Doch daraus wird nichts, wie Sharkmob und Paradox auf der offiziellen Seite zu Protokoll gaben.

„Der Plan war, das Spiel noch in diesem Jahr sowohl für PC als auch für PS5 auf den Markt zu bringen, wenn wir aus dem Early Access heraus sind“, so die Macher. „Basierend auf den wichtigen Erkenntnissen aus dieser frühen Saison haben wir beschlossen, uns die nötige Zeit zu nehmen, um das wertvolle Feedback, das wir erhalten haben, zu berücksichtigen und die Veröffentlichung auf Anfang 2022 zu verschieben.“

Zusätzliche Entwicklungszeit soll der Performance zugute kommen

Mit der zusätzlichen Entwicklungszeit möchten die Entwickler unter anderem dafür sorgen, dass „Bloodhunt“ mit einer überzeugenden Performance auf den Markt kommt.

„Unsere oberste Priorität ist es, ein reibungsloses, stabiles Spielerlebnis zu gewährleisten. Die Verbesserung der Performance wird ein großer Aufwand sein, der ausreichend Zeit für Untersuchungen, Optimierungen und Tests erfordert. Wir haben viel tolles Feedback von euch erhalten, das wir nutzen werden, um die Performance zu verbessern“, heißt es dazu. Den kompletten Bericht der Entwickler könnt ihr euch

Die Geschichte von „Bloodhunt“, die euch in das Universum von „Vampire: The Masquerade“ verfrachtet, ist in der Prager Altstadt angesiedelt, wo rivalisierende Fraktionen von Vampiren nach einem hinterlistigen Verrat ins Chaos gestürzt wurden. Eine Geheimgesellschaft, die als „Die Instanz“ bekannt ist, hat es auf beide Seiten abgesehen, was die Spieler dazu zwingt, ihre übernatürlichen Kräfte und Waffen zu nutzen, um die Nacht zu beherrschen.

„Bloodhunt“ wurde im September für die PS5 bestätigt:

Auf der PS5 werden die besonderen Features der neuen Sony-Konsole genutzt. So erwartet euch laut Hersteller ein Spiel, das mit 60 FPS läuft. Ebenfalls kommen die Funktionen des DualSense Wireless-Controllers zum Einsatz. Die adaptiven Trigger sollen abhängig von der Waffe unterschiedliche Widerstände haben, damit ihr den Unterschied zwischen den Kalibern spüren könnt.

