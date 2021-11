Call of Duty: Cheater-Sperre künftig für komplette Serie möglich

Auf der offiziellen Webseite der „Call of Duty“-Reihe hat die Anti-Cheat-Abteilung Team Ricochet weitere Details zu den Sicherheitsmaßnahmen und zur kontinuierlichen Verbesserung der Ricochet-Anti-Cheat-Technologie veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass Zeitgenossen, die sich Cheats zunutze machen, eine längere Sperre als bisher gewohnt befürchten müssen.

So können extreme Fälle von Cheating zu permanenten Banns führen, die über den jeweiligen Titel hinausgehen, in dem die Betrügereien aufgedeckt wurden. Der aktualisierte Abschnitt in den Bestimmungen lautet nun wie folgt: „Permanente Sperren sind dauerhaft und endgültig und können für diesen Titel sowie für vergangene, aktuelle oder zukünftige Titel der Call of Duty-Reihe gelten.“

Nur bei extremen und wiederholten Verstößen

Im Blogeintrag betont das Studio ergänzend, dass permanente Sperren wie diese nur bei „extremen oder wiederholten Verstößen gegen die Sicherheitsrichtlinien, wie z.B. Cheaten im Spiel“ ausgesprochen werden. Sie können auch auf Spieler angewandt werden, die „versuchen, [ihre] Identität oder die Identität [ihrer] Hardwaregeräte zu verbergen, zu verschleiern oder zu verdunkeln“.

Auch fortan gibt es temporäre Sperren, die „je nach Schwere des Verstoßes zwischen 48 Stunden und zwei Wochen oder länger dauern können“. Im Anschluss dürfen die betroffenen Spieler wieder in das Spiel zurückkehren und sich dort bewähren. Fallen sie wiederholt auf, kann als letztes Mittel die dauerhafte Sperre verhängt werden.

„Alle unsere Anti-Cheat-Bemühungen konzentrieren sich darauf, unfaires Spiel zu bekämpfen und das Spielerlebnis zu schützen“, so die Verantwortlichen weiter. „Die Einführung der Server-Updates als Teil des Ricochet-Anti-Cheat-Systems ist der erste Schritt unserer neuen Anti-Cheat-Sicherheitsinitiative und wir arbeiten hart daran, die Dinge für Cheater so frustrierend wie möglich zu machen.“

„Call of Duty Vanguard“ ist der neuste Teil der populären Reihe. Der Shooter kam Anfang November 2021 für Konsolen, darunter Sonys PS5 und PS4, sowie PC in den Handel. Während die Review-Scores nicht allzu berauschend ausfielen und der Metascore im Fall der PS5-Fassung nur bei 74 Punkten liegt, deuten Zahlen aus Großbritannien darauf hin, dass in diesem Jahr deutlich weniger Spieler als gewohnt die Kassen klingeln lassen.

