Dragon Ball – The Breakers: Asymmetrischer Multiplayer-Titel vorgestellt – Trailer & Details

Heute kündigte Bandai Namco Entertainment "Dragon Ball: The Breakers" an. Der Ankündigungstrailer verschafft euch einen ersten Eindruck vom asymmetrischen Multiplayer-Spiel.

Bandai Namco Entertainment kündigte heute einen neuen „Dragon Ball“-Ableger an. Hiermit erwartet euch ein asymmetrisches Multiplayer-Erlebnis, so wie ihr es von „Predator: Hunting Grounds“ oder „Dead by Daylight“ kennt. Ein Spieler übernimmt hier die Rolle des übermächtigen Bösewichts, während die anderen sieben Teilnehmer keine Superkräfte besitzen und so lange wie möglich überleben müssen.

Entkommt dem Bösewicht

Der Bösewicht kann in die Rolle von Cell, Buu oder Frieza schlüpfen. Er kann Bereiche der Karte zerstören, um das Feld zu verkleinern und euch einzuengen.

Seine sieben Opfer müssen eng zusammenarbeiten, um die Superzeitmaschine zu erreichen und dem Bösewicht zu entkommen. In manchen Partien werdet ihr jedoch auf euch alleine gestellt sein. Als Schauplatz dient ein mysteriöser Ort, an dem Zeit und Raum miteinander vermischt wurden.

Damit ihr eurem Widersacher nicht völlig hilflos ausgeliefert seid, könnt ihr auf der Karte verschiedene Gegenstände und Waffen finden. Zum Beispiel lässt sich ein Enterhaken aufsammeln, mit dem ihr besser vor dem Bösewicht flüchten könnt. Auch Fahrzeuge sind Bestandteil des Spielprinzips.

Wie in einem Multiplayer üblich, lassen sich kosmetische Gegenstände und Perks freischalten. Damit könnt ihr eure Spielfigur individualisieren und neue Strategien erarbeiten.

„Dragon Ball: The Breakers“ soll im kommenden Jahr für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheinen. Die aktuellen Konsolen werden nicht versorgt. Auf dem PC wird in absehbarer Zeit ein geschlossener Beta-Phase durchgeführt, in der das Spiel ausführlich getestet werden kann.

Zur Ankündigung teilt der Produzent mit: „Wir können es kaum erwarten, dass die Leute diese völlig neue Version der Dragon Ball-Franchise ausprobieren.“ Es handle sich um ein brandneues Multiplayer-Erlebnis, das für jeden Spieler zugänglich sein soll. Die Entwickler streben ein tiefgründiges Gameplay an und freuen sich bereits auf die erwähnte Testphase.

