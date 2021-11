Dying Light 2: Gameplay-Videos zeigen die Kämpfe, die Spielwelt und mehr

Am heutigen Dienstag fiel das Preview-Embargo zum kommenden Horror-Action-Titel „Dying Light 2“. Dieser befindet sich für die Konsolen sowie den PC in Entwicklung und ist nach einer weiteren Verschiebung mittlerweile für eine Veröffentlichung Anfang 2022 vorgesehen.

Dank dem Ende des Preview-Embargos waren die verschiedenen Gaming-Magazine in der Lage, ihre eigenen Eindrücke unter das Volk zu bringen und entsprechende Gameplay-Videos zu veröffentlichen. Diese stehen ab sofort zur Ansicht bereit und ermöglichen euch einen Blick auf verschiedene Aspekte wie das Kampfsystem, die Dialoge mit den nicht spielbaren Charakteren und natürlich die Spielwelt von „Dying Light 2“ an sich.

Die Menschheit kämpft um ihr Überleben

In „Dying Light 2“ steht die Menschheit einmal mehr am Rande des Abgrunds und kämpft um ihr Überleben. Ihr schlüpft in die Rolle des Protagonisten Aiden Caldwell, der in dieser grausamen Welt seine ganz eigenen Ziele verfolgt. Zu den Besonderheiten des Nachfolgers gehört die Tatsache, dass ihr mit euren Entscheidungen aktiv Einfluss auf den weiteren Verlauf der Geschichte von „Dying Light 2“ nehmen könnt.

Zum Thema: Dying Light 2 in der Vorschau: So spielt sich Techlands Zombie-Abenteuer!

Läuft in der finalen Phase der Entwicklung alles wie geplant, dann wird „Dying Light 2“ am 4. Februar des kommenden Jahres für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S veröffentlicht. Wie die Entwickler von Techland in einem aktuellen Interview versprachen, soll der Nachfolger auch auf den Konsolen der alten Generation eine gute Figur machen.

Weitere Details und Aussagen zu diesem Thema haben wir hier für euch zusammengefasst.

