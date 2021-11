Fortnite down: Wartungsarbeiten und Update 14.40 stehen bevor

Im Zuge neuer Wartungsarbeiten wird in "Fortnite" heute das Update 14.40 eingespielt. Zu diesem Zweck gehen um 10 Uhr die Server vom Netz und der Shooter ist auf PS5, Xbox Series X/S, PC, Xbox One, Switch und Android down. Doch welche neuen Inhalte kommen hinzu?

Am heutigen Dienstag sind mal wieder die Server von „Fortnite“ down, was allerdings einen positiven Grund hat. So finden auf den Plattformen PS5, Xbox Series X/S, PC, Xbox One, Switch und Android Wartungsarbeiten statt, in deren Rahmen das Update 14.40 auf die Server gespielt wird.

Zu diesem Zweck wird Epic Games die Server herunterfahren, was um 10 Uhr deutscher Zeit passiert. Die Wartungsarbeiten haben aber schon zuvor einen Einfluss auf das Spielgeschehen. So wird das Matchmaking in „Fortnite“ schon 9:30 Uhr – also eine halbe Stunde vor dem Start der Wartungsarbeiten – gestoppt.

Im Wortlaut schreibt der Support: „Das Update v18.40 wird voraussichtlich am 16. November veröffentlicht. Die Downtime startet um 10 Uhr, wobei das Matchmaking 30 Minuten vorher deaktiviert wird.“

Wie lange die Server von „Fortnite“ offline bleiben werden, ist nicht bekannt. Ihr könnt allerdings damit rechnen, dass es bis zu zwei Stunden dauern wird, bis ihr euch wieder in die Schlachten des Shooters stürzen könnt. Gleichzeitig könnt ihr voraussichtlich einen Blick auf die Patchnotes werfen, die zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht vorliegen.

Was ist mit dem Update 18.40 neu?

Mit der neuen Aktualisierung, die heute aufgespielt wird, werden nicht nur Fehlerbehebungen und Optimierungen vorgenommen. Ebenfalls gibt es neue Inhalte zu vermelden.

Erwartet wird, dass die Naruto-Kollaboration heute zusammen mit dem neuen Creative Accolades-Device gestartet wird. Parallel zu neuen Skins dürfen sich Spieler wohl auch auf die Wurfklinge Explosive Kunai aus dem Anime einstellen. Nähere Details zu den Naruto-Inhalten werden zusammen mit den Patchnotes veröffentlicht.

Weitere Meldungen zu Fortnite:

Vor dem erwarteten Release haben Spieler ein neues „Fortnite“-Icon auf den PlayStation-Servern ausfindig gemacht. Davon berichtet „iFireMonkey“ auf Twitter. Letztendlich werden euch wohl Skins, eine neue Waffe und mögliche Challenges erwarten. Ebenfalls wollen Leaker herausgefunden haben, dass Epic Games daran arbeitet, den Kreativ-Modus für das XP-Farming zu modifizieren.

