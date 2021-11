Remedy Entertainment: Geschäftsbericht liegt vor – Control-Projekte verlaufen „nach Plan“

Remedys Geschäftsbericht aus dem dritten Quartal wurde offengelegt. Darin haben die Verantwortlichen bestätigt, dass die Entwicklung der beiden „Control“-Projekte nach Plan verlaufen. Wie schon bekanntgegeben wurde, arbeitet das finnische Entwicklerstudio an einem Nachfolger mit deutlich höherem Entwicklungsbudget und an einem Multiplayer-Ableger namens „Condor“.

Die „Control“-Marke soll mit den beiden Titeln weiter ausgebaut werden. Bis die zwei Ableger den Markt erobern, wird aber noch eine ganze Weile vergehen. Während sich der neue Hauptteil in der Konzeptphase befindet, durchläuft das Multiplayer-Spinoff gerade das „Proof of Concept“-Stadium. Beim letztgenannten Projekt wird 505 Games als zweiter Publisher agieren, um die Kommerzialisierung voranzutreiben und die eigene Marktposition zu stärken.

„Alan Wake“-Remastered startete erfolgreich

Auch das Remaster von „Alan Wake“ wurde erwähnt. Zwar nannte der Entwickler keine Zahlen, doch die Neuauflage soll einen „guten Start“ hingelegt haben. Bei der Presse und den Fans kam das Spiel jedenfalls gut an: Der Metascore der PS5-Version liegt bei 79 Punkten, während die Nutzer im Durchschnitt acht von zehn Punkten vergeben haben.

Übrigens wird schon seit einer Weile vermutet, dass bereits an einem Nachfolger zu „Alan Wake“ gearbeitet wird. Dabei soll es sich um die zweite AAA-Produktion des Studios handeln. Jedenfalls wird bei diesem Projekt mit dem bekannten Softwareunternehmen Epic Games kooperiert.

Ebenfalls thematisiert wurde der Xbox-Shooter „CrossfireX“. Aktuell wird die Kampagne technisch abgerundet, weshalb der Release vermutlich nicht mehr lange auf sich warten lässt. Mit „Vanguard“ befindet sich außerdem ein F2P-Ableger in Entwicklung, der bereits intern getestet wurde.

Related Posts

Bei Remedy gibt es also jede Menge zu tun. Aus diesem Grund wird im neuen Jahr ein weiterer Standort in Schweden eröffnet, an dem 25 neue Arbeitsplätze entstehen sollen.

Quelle: Remedy Entertainment

Weitere Meldungen zu Remedy Entertainment.