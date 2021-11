Ruined King – A League of Legends Story: Überraschender Release! – Taktik-RPG verfügbar

Damit hat heute wohl niemand gerechnet: "Ruined King: A League of Legends Story" ist ab sofort für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC verfügbar. Den Launch-Trailer findet ihr wie gewohnt unterhalb der geschriebenen Zeilen.

Letzte Woche kündigte Riot Forge ein Spezialprogramm bezüglich „Ruined King: A League of Legends Story“ an. Heute war es so weit: Das Label von Riot Games nutzte den hauseigenen Showcase dazu, den Launch-Trailer zu präsentieren. Das taktische Rollenspiel ist nämlich ab sofort für PlayStation, Xbox, Switch und PC verfügbar!

Die meisten Spieler hätten wohl mit einem Gameplay-Video oder einem konkreten Release-Termin erwartet. Doch der zuständige Entwickler machte heute Nägel mit Köpfen und brachte das Spiel ohne direkte Vorankündigung auf den Markt.

Ursprünglich sollte der Titel schon im Frühling erscheinen. Wegen unvorhergesehenen Problemen musste der Release-Zeitraum jedoch nach hinten verschoben werden.

Das Taktik-RPG findet im bekannten „League of Legends“-Universum statt und zeichnet sich durch ein rundenbasiertes Kampfsystem aus. Demzufolge kommt es hier auf strategische Entscheidungen anstatt auf brachiale Action an. Zu eurer Heldengruppe gehören bekannte Charaktere des MOBAs, wie zum Beispiel Pyke oder Miss Fortune.

Für rund 30 Euro verfügbar

Auf Steam und im Epic Games Store kostet „Ruined King: A League of Legends Story“ 29,99 Euro. PlayStation-Spieler müssen sich noch eine Weile gedulden. Nach aktuellem Stand kann das Spiel noch nicht im PS-Store gekauft werden.

Falls ihr noch unsicher seid: Im folgenden Artikel könnt ihr euch einen kurzen Gameplay-Trailer ansehen.

So wird das „League of Legends“-Spinoff von offizieller Seite beschrieben: „Ein mysteriöser und tödlicher schwarzer Nebel breitet sich von den Schatteninseln aus und droht, ganz Runeterra zu verschlingen. Vereine eine Gruppe von Champions aus League of Legends, um die Zerstörung zu bekämpfen und enthülle die Geheimnisse des Nebels. Erkunde Runeterra in diesem immersiven, rundenbasierten RPG von Airship Syndicate.“

