Sherlock Holmes Chapter One: So lange benötigt ihr für das Erreichen der Platin-Trophäe

Am heutigen Dienstag wurde das Adventure „Sherlock Holmes: Chapter One“ offiziell für den PC, die PlayStation 5 sowie die Xbox Series X/S veröffentlicht.

Angehende Meisterdetektive unter euch, die gleichzeitig Spaß am Sammeln von Trophäen haben, dürfte sicherlich interessieren, wie viel Zeit für die Freischaltung der Platin-Trophäe eingeplant werden sollte. Laut den Jungs und Mädels von PowerPyx lässt sich die Platin-Trophäe von „Sherlock Holmes: Chapter One“ in 20 bis 30 Stunden erreichen. Mit einem Schwierigkeitsgrad von 2,5 von zehn möglichen Punkten fällt die Platin-Trophäe dabei auch nicht sonderlich schwer aus.

Möglicherweise mehr als ein Durchgang nötig

Allerdings sollte bedachtet werden, dass für das Erreichen der Platin-Trophäe mehr als ein Durchgang nötig ist, wenn man normal an das Spiel herangeht und „Sherlock Holmes: Chapter One“ erst einmal durchspielt, ohne explizit auf die Trophäen zu achten. In vielen Fällen sind die begehrten digitalen Pokale nämlich an Entscheidungen, die ihr in der Kampagne trefft, oder die Entdeckung optionaler Hinweise gekoppelt. Insgesamt warten in „Sherlock Holmes: Chapter One“ 39 Trophäen auf ihre Freischaltung, zu denen ihr hier alle weiteren Details findet – Spoiler inklusive.

Das neueste Adventure aus dem Hause Frogwares versteht sich als ein Prequel zur „Sherlock Holmes“-Reihe, in dem ihr die Kontrolle über eine jüngere Version des späteren Kult-Detektivs übernehmt. Unter anderem geht ihr in „Sherlock Holmes: Chapter One“ der Geschichte des Protagonisten auf den Grund und findet heraus, wie es zum tragischen Tod seiner Mutter kam, der dazu führte, dass Sherlock Holmes als Waise nach London geschickt wurde.

„Sherlock Holmes: Chapter One“ wurde heute für den PC sowie die Konsolen der neuen Generation veröffentlicht. Die Umsetzungen für die PlayStation 4 beziehungsweise die Xbox One folgen zu einem späteren Zeitpunkt und bekamen bisher keinen handfesten Releasetermin spendiert. Laut den Machern von Frogwares werden sich Spieler auf den alten Konsolen allerdings nur wenige Wochen länger gedulden müssen, ehe auch sie Hand an das neue Adventure legen dürfen.

