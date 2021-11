Warhammer 40.000 Battlesector: Der Releasetermin für die Konsolen steht

Nachdem Konsolenspieler in den vergangenen Jahren immer wieder die Möglichkeit hatten, den verschiedenen „Warhammer“-Universen einen Besuch abzustatten, steht ab sofort der nächste Strategie-Titel auf Basis der beliebten Marke in den Startlöchern.

Die Rede ist von „Warhammer 40.000: Battlesector“, das bereits für den PC veröffentlicht wurde und in Kürze auch für die Konsolen erscheinen wird. Wie die Entwickler von Slitherine bekannt gaben, wird die Konsolen-Version ab dem 2. Dezember 2021 für die PlayStation 4, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erhältlich sein. Am gleichen Tag wird der Titel den Weg in den Xbox Game Pass auf dem PC und den Xbox-System finden.

Strategische Schlachten im Warhammer 40.000-Universum

Spielerisch versteht sich „Warhammer 40.000: Battlesector“ als eine klassische rundenbasierte Strategie im namensgebenden Universum. Ihr übernehmt die Kontrolle über ikonische Einheiten wie den Sanguinary Priest, den Librarian Dreadnought oder den Hive Tyrant und setzt auf eine strategische Vorgehensweise, um eure Feinde in die Schranken zu weisen. Dabei greift ihr auf nicht weniger als 60 Fertigkeiten und mehr als 50 unterschiedliche Waffen zurück.

Zum Thema:

„Erleben Sie eine epische Einzelspielerkampagne mit zwanzig Missionen, die die Nachwirkungen der Verwüstung von Baal erforscht. Helfen Sie Sergeant Carleon und seinen Verbündeten, die Tyranidenplage auf Baal Secundus zu beseitigen und die Ehre der edlen Blood Angels zu bewahren“, führen die Entwickler aus.

Zu den interessantesten Gameplay-Elementen von „Warhammer 40.000: Battlesector“ gehört laut offiziellen Angaben die Tatsache, dass jede der Fraktionen auf dem Schlachtfeld über einzigartige Momentum-Attacken verfügt, mit denen sie den Verlauf einer Schlacht zu ihren Gunsten wenden können.

