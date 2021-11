PSN Store Sale: Mehr als 1.200 Angebote für PS5 und PS4

Am heutigen Mittwoch wurde im PlayStation Store der neuste Sale freigeschaltet. Mehr als 1.200 Angebote erwarten euch, darunter hauptsächlich Indiespiele.

Der neuste Sale im PlayStation Store ist ungewöhnlich umfangreich. Mehr als 1.200 Spiele und Editions wurden im Preis gesenkt. Vorrangig handelt es sich bei den neusten Bestandteilen des Sales um kleinere Indiespiele. Allerdings sind ebenfalls Titel größerer Publisher dabei.

Um ein paar Beispiele zu nennen: „Crysis 2 Remastered“ kann im Zuge des neusten Sales für 23,99 statt 29,99 Euro gekauft werden. PS Plus-Mitglieder profitieren von einem zusätzlichen Rabatt und zahlen nur 22,49 Euro. Ebenfalls könnt ihr die „Crysis Remastered Trilogy“ günstiger in euren Besitz bringen. Hier sind es 39,99 statt der sonst üblichen 49,99 Euro. PS Plus-Mitglieder werden mit 37,49 Euro zur Kasse gebeten. Beide Produkte sind offenbar erstmals in einem PSN-Sale vertreten.

The Sinking City, Paper Beast und mehr

Gleiches gilt für das „Sherlock Holmes: Crimes And Punishments + Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter Bundle“. Statt 64,99 Euro zahlt ihr im Zuge der neuen Rabattaktion im PlayStation Store nur 29,24 Euro, was einem Rabatt von 55 Prozent entspricht. „The Sinking City“ hingegen ist zum wiederholten Mal im PSN-Sale vertreten. Diesmal sind es 24,99 statt 49,99 Euro.

Falls ihr euch durch die zahlreichen Angebote der laufenden Woche arbeitet, werdet ihr irgendwann aufstoßen. Der Rabatt ließ den Preis um 40 Prozent auf 10,79 Euro schrumpfen.ist für 16,49 statt 32,99 Euro zu haben. Es ist im PSN der bisherige Bestpreis. Wie wäre es mit einer Partie? Für 7,49 statt 29,99 Euro wandert der Titel in euren Besitz. 9,09 Euro und damit 30 Prozent weniger zahlt ihr aktuell für

Besitzer einer PSVR-Brille könnten ein Interesse an „Paper Beast“ haben. Der 70 Prozent-Rabatt ließ den Preis auf 8,99 Euro schrumpfen. Hier ist allerdings zu beachten, dass es den Titel im Rahmen der Play at Home-Initiative auch kostenlos gab. „Overpass“ bekommt ihr für 14,99 statt 59,99 Euro. „Astroneer“ ist für 19,49 statt 29,99 Euro im Angebot.

Ebenfalls günstiger zu haben ist „Cat Quest II“. Statt 14,99 Euro zahlt ihr im Rahmen des aktuelles Sales nur 5,99 Euro. „Nickelodeon Kart Racers“ wandert für 7,49 statt 29,99 in eure Sammlung. Im Fall von „Horizon Chase Turbo“ sind es 4,99 statt 19,99 Euro.

Mehr Meldungen zum PlayStation Store:

Wie anfangs erwähnt ist der aktuelle Sale deutlich umfangreicher. Die offizielle Übersicht findet ihr im PlayStation Store. Bei der enormen Anzahl der Angebote ist es vielleicht hilfreich, direkt bei den Spielen zu schauen, an denen ihr momentan ein Interesse habt. Und nicht vergessen: Auch die PS Plus-Spiele für November 2021 könnt ihr weiterhin auf die Konsolen laden.

