Skate 2: Server des Sport-Klassikers gehen im nächsten Monat vom Netz

Nach einer langen Wartezeit, in der sich die Community vergebens für einen Nachfolger zur beliebten „Skate“-Reihe einsetzte, wurde „Skate 4“ im vergangenen Jahr endlich offiziell angekündigt.

Wer sich die Wartezeit bis zu ersten handfesten Informationen und Eindrücken oder gar dem Release von „Skate 4“ mit dem Vorgänger „Skate 2“ versüßen möchte, sollte den Klassiker in den kommenden Wochen noch einmal genießen. Wie die Verantwortlichen von Electronic Arts bekannt gaben, werden die Server des Fun-Sport-Klassikers nämlich im kommenden Monat vom Netz genommen. Genauer gesagt am 10. Dezember 2021. Betroffen sind sowohl die Xbox- als auch die PlayStation-Versionen von „Skate 2“.

„Außerdem geben wir eine Vorwarnung, dass wir am 10. Dezember 2021 die Online-Server von Skate 2 für PlayStation und Xbox abschalten werden. Es ist keine leichte Entscheidung und wir nehmen es nicht auf die leichte Schulter“, heißt es in der Ankündigung kurz und knapp. Zur Zeit arbeitet ein neu gegründetes Studio von Electronic Arts an „Skate 4“.

Handfeste Details zu „Skate 4“ wurden bisher leider nicht genannt. Stattdessen wurde lediglich angedeutet, dass benutzergenerierte Inhalte eine wichtige Rolle spielen könnten. „Die Fans haben sich Skate zurück ins Leben gewünscht und wir wollen sie in den Prozess von der Entwicklung bis zum Launch des Spiels und darüber hinaus einbeziehen“, so das neue Studio.

