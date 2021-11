Xbox Series X/S: Geschätzte Verkaufszahlen deutlich hinter PS5

Während Sony regelmäßig aktualisierte Verkaufszahlen zur PS5 herausgibt, verheimlicht Microsoft seit einigen Jahren den Absatz der eigenen Konsolen. Allerdings gibt es Analysten, die hin und wieder eine Zahl in den Raum werfen und damit einen Vergleich ermöglichen.

Microsoft gab Anfang des Jahres immerhin bekannt, dass sich das neue Konsolen-Duo Xbox Series X und Xbox Series S im Zuge der Markteinführung besser verkauft hat als jede andere Xbox-Konsole zuvor. Näher wollte das Unternehmen den Erfolg nicht eingrenzen und verwies stattdessen auf den Xbox Game Pass, der nicht nur auf den Xbox-Konsolen erhältlich ist.

PS5 hat deutlich die Nase vorne

Ein von Piers Harding-Rolls, dem Leiter der Spieleforschung bei Ampere Analysis, veröffentlichter Bericht enthält aktuelle Schätzungen zu den weltweiten Verkaufszahlen der neuen Konsolen. Dem Bericht zufolge haben sich die Xbox Series X und Xbox Series S bis Ende September 2021 weltweit zusammen 6,7 Millionen Mal verkauft, davon 1,36 Millionen Mal im dritten Quartal (Juli-September 2021). Bis Ende 2020 wurden Schätzungen zufolge weltweit 3,5 Millionen Series-Konsolen abgesetzt.

Zum Vergleich: Die letzte von Sony veröffentlichte Absatzzahl liegt bei. Ampere Analysis spricht von 12,8 Millionen Verkäufen bis Ende September. Bis Ende Dezember 2020 lag der Absatz bei 4,5 Millionen.

„Die Nintendo Switch hat die weltweiten Verkaufszahlen im Jahr 2021 dominiert, aber die Verkäufe im dritten Quartal lagen zwischen Nintendos Gerätefamilie und Sonys PS5 eng beieinander. Vor allem in den westlichen Märkten, wo das Angebot besser und die Nachfrage hoch war, konnte Sony deutlich zulegen“, schreibt Piers Harding-Rolls, Games Research Director von Ampere, in seinem Artikel.

Nachfolgend die Prognose für das dritte Quartal 2021:

Xbox Series S schlägt sich gut

Ebenfalls lässt sich dem Bericht entnehmen, dass die nur als Digital Edition erhältliche Xbox Series S die Xbox Series X in einigen „Schlüsselmärkten“ in den Schatten stellen oder zumindest gleichziehen konnte, wodurch die digitalen Verkäufe auf der Xbox-Plattform höher sind als auf der PS5.

Ähnlich äußerte sich GamesIndustry. Die Publikation betont, dass die Xbox Series X und die Xbox Series S in Bezug auf die Installationsbasis auf mehreren wichtigen Märkten auf Augenhöhe sind und in etwa auf die gleichen Verkaufszahlen kommen, wobei die Verfügbarkeit des S-Modells in der Regel besser ist.

Da Microsoft keine Verkaufszahlen herausgibt – seit Monaten auch nicht mehr zum Xbox Game Pass – müssen die Angaben mit Vorsicht genossen werden. Ohnehin scheinen sich die Redmonder immer mehr auf eine Multiplattform-Strategie zu fokussieren.

Erst kürzlich wurden „Forza Horizon 5“ und der Multiplayer-Part von „Halo Infinite“ auf Steam veröffentlicht – die zuletzt genannten Mehrspieler-Schlachten sogar kostenlos. Momentan verweilt „Halo Infinite“ dort auf dem zehnten Platz der meistgespielten Spiele, „Forza Horizon 5“ auf Platz 16.

