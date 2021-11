Kingdom Hearts 3: Schach-Set von Eraqus und Xehanort kann jetzt gekauft werden

Fans von „Kingdom Hearts“ werden sich an die Eröffnungsszene, in der die jungen Versionen von Eraqus und Xehanort gegeneinander Schach spielen, noch gut erinnern. Jetzt haben leidenschaftliche Anhänger die Chance, das Schach-Set in die Hände zu bekommen – müssen dafür aber einen stolzen Betrag zahlen. Ganze 750 Euro verlangt Square Enix für das stylische Schachbrett.

Dekoration für 750 Euro

Ein weiteres Manko: Das Schachbrett dient lediglich zu dekorativen Zwecken und eignet sich daher nicht zum Spielen. Zudem erfolgt die Lieferung nicht vor Juli 2022.

Das Brett ist 45 Cm lang, 33 Cm breit und 4 Cm hoch. Das Gewicht beträgt 3,4 Kilogramm. Mit dem Schachbrett bekommen die Käufer insgesamt 32 Schachfiguren geliefert. Die jeweils 16 silbernen beziehungsweise schwarz-goldenen Figuren verkörpern Licht und Dunkelheit, also das zentrale Thema der beliebten Action-RPG-Reihe.

Schick anzusehen ist das Schach-Set allemal. Ob Fans dafür 749 Euro ausgeben möchten, steht auf einem anderen Blatt. Im unterhalb verlinkten Twitter-Beitrag von Square Enix dürft ihr das Schachbrett jedenfalls selbst bewundern. Das aufgegriffene Zitat „I want to line the pieces up – yours and mine“ stammt übrigens aus dem Intro von „Kingdom Hearts 2“, das im Jahre 2005 für PS2 erschienen ist.

Related Posts

Über die Pläne für die neue Konsolengeneration sprach Tetsuya Nomura schon im November 2020. Dort teilte er mit, dass er mit einem weiteren „Kingdom-Hearts“-Ableger eine neue Geschichte erzählen möchte und dieser erst erscheinen würde, wenn sich die neuen Konsolen etabliert haben.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Weitere Meldungen zu Kingdom Hearts 3.