After the Fall: Deluxe-Edition, erste Mission und mehr vorgestellt – Trailer & Details

Anfang des nächsten Monats wird der VR-Shooter "After the Fall" unter anderem für die PlayStation 4 veröffentlicht. Kurz vor dem Release stellten die Entwickler die Inhalte der Deluxe-Edition vor und veröffentlichten zudem Spielszenen aus der ersten Mission.

"After the Fall" erscheint Anfang Dezember.

In wenigen Wochen veröffentlichen die Entwickler von Vertigo Games mit dem VR-Shooter „After the Fall“ ihr neuestes Projekt für die diversen Virtual-Reality-Headsets.

Kurz vor dem offiziellen Release von „After the Fall“ stellten die Verantwortlichen von Vertigo Games zum einen ein neues Gameplay-Video bereit, in dem euch ein Blick auf die erste Mission in Form von „Skidrow“ ermöglicht wird. Hinzukommt der offizielle Pre-Order-Trailer, mit dem die Entwickler auf die Möglichkeit hinweisen, „After the Fall“ ab sofort vorzubestellen.

Abschließend kündigten die Macher von Vertigo Games an, dass der Release des VR-Shooters lediglich den Anfang einer langen Reise markiert. So folgen in den Wochen und Monaten nach der Markteinführung weitere Inhalte wie neue Karten, Maps oder Modi, auf die zu einem späteren Zeitpunkt eingegangen wird.

Neben eine Standard-Version wird zum Release von „After the Fall“ auch eine Deluxe-Edition ins Rennen geschickt. Welche Inhalte im Detail geboten werden, verrät euch die folgende Übersicht.

Die Inhalte der Deluxe-Edition im Detail

Automatischer Zugriff auf die Frontrunner-Season

Digitales Artbook

Offizieller Soundtrack

PS4-Theme und Avatare (PlayStation VR)

Exklusiver Uncle-Bob-Skin (Steam) oder exklusiver Ultimate-Buster-Skin (PlayStation VR)

„After the Fall“ erscheint am 9. Dezember 2021.

