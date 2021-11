Blood of Heroes: Frische Gameplay-Szenen aus der offenen Beta des Brawlers

Blood of Heroes:

Zum Abschluss der Woche bedachten uns die Entwickler von Vizor Games mit einem frischen Gameplay-Trailer zum kommenden Multiplayer-Brawler "Blood of Heroes". Die Szenen stammen aus der offenen PC-Beta und rücken mit Krumagal einen der spielbaren Charaktere in den Mittelpunkt.

"Blood of Heroes" befindet sich aktuell in der offenen Beta.

Im Frühling dieses Jahres kündigten die Entwickler von Vizor Games den Multiplayer-Brawler „Blood of Heroes“ an, dessen finale Version für die Konsolen sowie den PC erscheinen wird.

Aktuell befindet sich „Blood of Heroes“ auf dem PC in der offenen Beta und kann von allen interessierten Spielern in Augenschein genommen werden. Passend dazu stellten die Macher von Vizor Games zum Abschluss der Woche einen frischen Gameplay-Trailer bereit, der euch nicht nur mit Spielszenen aus dem offenen Beta-Test versorgt. Darüber hinaus wird euch mit Krumagal einer der spielbaren Charaktere vorgestellt.

Weiterhin kein Releasetermin für die Konsolen in Sicht

„Unser neuer Held Krumagal repräsentiert die bösartige Seite unseres Spieles und hebt sie auf ein ganz neues Level. Er ist ein brutaler Zauberer und erbarmungsloser Schlächter und hinterlässt Spuren der Verwüstung. Lasst euch nicht von seinem Äußeren täuschen: Er hat zwar keine Augen, aber er ist nicht blind. Manche Spieler erinnern sich sicher an ihn aus früheren Zeiten – lange nicht gesehen“, so die offizielle Beschreibung des düsteren Kriegers.

Wann „Blood of Heroes“ im Endeffekt den Weg auf die Konsolen finden wird, ist aktuell noch unklar. Fest steht bisher nur, dass neben den alten Konsolen PlayStation 4 beziehungsweise Xbox One auch die neue Konsolen-Generation in Form der PlayStation 5 und der Xbox Series X/S versorgt wird.

