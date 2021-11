GTA 5 Online: 3X GTA$ & RP, Boni, Geschenke und mehr

Auch in den kommenden Tagen lohnt es sich mal wieder, einen Blick in "GTA 5 Online" zu werfen. Die Bestandteile der neuen Eventwoche wurden angekündigt.

In „GTA 5 Online“ wurde eine neue Eventreihe gestartet, die einmal mehr allerlei Belohnungen, Herausforderungen und Rabatte mit sich bringt. So gibt es in dieser Woche wieder dreifache GTA$ & RP, die in der Diamond-Gegner-Modus-Serie vergeben werden. Hier heißt es, einen gepanzerten Lieferwagen mit Diamanten ins Visier zu nehmen.

Doppelte GTA$ & RP werden wiederum für Casinoarbeit und -Storymissionen sowie in der Landezone vergeben. Ebenfalls gibt es die Chance auf Diamanten im Tresorraum. Schließt in diesem Zusammenhang das Diamond-Raubüberfall-Finale ab und lasst euch belohnen. Doppelte Car-Meet-Reputation erwartet euch bei der Teilnahme an Sprints.

Auch kostenlos gibt es etwas in der neuen Event-Woche von „GTA Online“:

Das klassische rote Diamond-T-Shirt kostenlos für den Abschluss des Diamond-Raubüberfall-Finales.

Den Liberty-City-Häftling-Overall kostenlos für alle Besitzer der „Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition“, die sich diese Woche in „GTA 5 Online“ einloggen.

Das Weekend-Racer-Design für die Bravado Banshee kostenlos fürs Einloggen

Der Declasse Bugstars Burrito kostenlos, abzuholen bei Warstock Cache & Carry

Der Pegassi Zorrusso ist in dieser Woche der Hauptpreis am Glücksrad und auch an einer neuen Herausforderung könnt ihr teilnehmen: Gewinnt drei Tage in Folge ein Rennen der LS-Car-Meet-Serie und erhaltet den Vapid Dominator GTT

Nachfolgend die Rabatte der Woche:

40 Prozent Rabatt auf Bekleidung im Casino-Shop

35 Prozent Rabatt auf das Master-Penthouse im Casino und auf zugehörige Verbesserungen und Modifikationen

40 Prozent Rabatt auf den Annis S80RR, den Progen PR4, den ferngesteuerten Invade-and-Persuade-Panzer, den Maxwell Vagrant, den Karin Everon, die Western Rampant Rocket und den Enus Paragon R

Weitere Meldungen zur GTA-Serie:

Prime-Gaming-Boni: Alle, die ihr Social-Club-Konto mit Prime Gaming verbinden, erhalten einen Bonus in Höhe von 100.000 GTA$ fürs Spielen im Lauf dieser Woche, sowie das Motorrad LCC Sanctus kostenlos (erhältlich bei Southern San Andreas Super Autos).

Weitere Meldungen zu GTA 5 Online.