The Last of Us Serie: Video zeigt Joel, Ellie und Tommy während einer Szene

Die TV-Serie zu "The Last of Us" befindet sich weiterhin in der Produktion. Und ein neues Video lässt einen Blick auf die wichtigsten Charaktere werfen.

Follower des Twitter-Kanals „The Last of Us Updates“ können sich seit einigen Monaten auf dem Laufenden halten und die Dreharbeiten zur namensgebenden HBO-Serie verfolgen. In mehreren Meldungen griffen wir bereits Bilder vom Set auf. Heute kam ein kurzes Video hinzu.

Nach dem Start des unten eingebundenen Clips könnt ihr dabei zuschauen, wie Joel und Ellie zusammen mit Tommy eine Straße entlangschlendern, wobei recht schnell deutlich wird, dass dabei ein bekannter Schauplatz aus der Videospielvorlage in den Fokus rückt. So wurde aus dem kanadische Canmore kurzerhand Jackson.

Falls ihr euch Joel genauer anschaut, werdet ihr wahrscheinlich bemerken, dass er kurz humpelt. Hierbei könnte die Verletzung eine Rolle spielen, die er sich bei einem Sturz im Winter-Kapitel zugezogen hat.

Im Video ist außerdem zu sehen, wie die Straßen der Stadt von allerhand Bewohnern bevölkert werden, wobei darauf geachtet wurde, dass die Aktivitäten mehr oder weniger natürlich wirken. Ein Bewohner ist auf der verschneiten Straße beispielsweise damit beschäftigt, Brennholz zu stapeln. Andere Bewohner beschäftigen sich mit Holzpaletten.

#TheLastofUs filming today in Canmore. 🎥 Astromo038 pic.twitter.com/36r0akBVkM — The Last of Us Updates (@TheLastofUsNews) November 18, 2021

Produziert wird die TV-Serie in Zusammenarbeit mit PlayStation Productions – einem Unternehmen, das von Sony Interactive Entertainment mit dem Ziel gegründet wurde, die wichtigsten Spielemarken des Unternehmens in Filme und Serien einfließen zu lassen.

Mehr zu „The Last of Us“, darunter zahlreiche Bilder vom Drehort, ist in der verlinkten Themen-Übersicht zusammengefasst. In Deutschland wird die Serie wahrscheinlich bei Sky zu sehen haben, die eine Partnerschaft mit HBO haben. Schon 2022 könnte es losgehen.

